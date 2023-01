Quoi surveiller aujourd’hui ?

Inauguration de logements sociaux

Le ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, sera à Montréal aujourd’hui pour inaugurer 193 logements sociaux. Il sera notamment accompagné de Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre fédéral du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, et de France-Élaine Duranceau, ministre provinciale responsable de l’Habitation.