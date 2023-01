La piqûre des vieilles machines à coudre

Considérées comme des appareils domestiques indispensables pour la confection de vêtements à la maison au début du XXe siècle, les machines à coudre ont graduellement perdu du terrain avec l’essor du prêt-à-porter. Aujourd’hui, les machines à coudre modernes, légères et polyvalentes, facilitent la réalisation de projets de couture. Mais les collectionneuses vous diront que rien ne vaut une bonne vieille machine à coudre vintage, tant pour sa beauté que pour sa puissance et sa durabilité.

Caroline Fraser a eu la piqûre des machines à coudre vintage quand, en 2021, elle s’est fait offrir une Singer portative datant de 1948. Au fil des mois, elle s’est procuré d’autres machines anciennes, dont une Imperial et une White 761 datant des années 1950. Aujourd’hui, elle a six machines à coudre chez elle, dont une seule est de fabrication récente. « J’ai eu le coup de foudre pour les vieilles machines », confie-t-elle. « Je ne les achète pas pour les regarder. Je les utilise pour faire des projets de couture. Mais je trouve que ces machines ont une âme. Ce qui m’attire, c’est leur robustesse, leur beauté, le design, le génie de leur conception et les différences entre les modèles. » Et contrairement à leurs homologues modernes, les vieilles machines, tout en métal, « ronronnent », avance-t-elle.

Kate Ray, elle, a plongé sans retenue dans sa passion des vieilles machines à coudre. S’étant mise à la couture il y a huit ans — « je ne savais pas enfiler une aiguille à l’époque », confie-t-elle —, elle s’est fait donner une vieille Singer. Sceptique, elle l’a testée avec huit épaisseurs de tissu de jeans, puis avec six épaisseurs de cuir. La machine ayant relevé le défi sans rechigner, Kate Ray s’est mise en quête de modèles anciens en cherchant à mettre la main sur les plus rares. « J’en achetais parfois deux ou trois par semaine. Pendant la pandémie, je suis partie dans une folie », avoue-t-elle.

« Je me suis rendu compte que ce n’est pas la couture qui m’intéresse, c’est plutôt de connaître le fonctionnement de la machine et ce qu’elle peut faire. J’aime démonter les appareils et voir comment ils fonctionnent », explique cette résidente de Drummondville qui, dans la vie, est électricienne à Hydro-Québec.

À coups d’achats successifs, elle a maintenant une collection de 70 machines à coudre anciennes et quelque 200 machines miniatures. « Je me suis fait avoir dans mon ambition et ma passion jusqu’à ne plus avoir de place », admet-elle. En 2020, elle a aussi créé un groupe sur Facebook « Accros aux machines à coudre vintage ». Elle est cependant plus raisonnable depuis un an. Les revendeurs, qui font augmenter les prix des machines à coudre d’occasion, ont quelque peu refroidi son intérêt, dit-elle.

Des marques célèbres

Kate Ray explique que, dans l’univers des machines à coudre, il existe deux grandes marques principales, les Singer et les White. Beaucoup d’autres machines sont dans les faits des clones.

Fondée en 1851 par Isaac Merritt Singer et Edward C. Clark, l’entreprise Singer s’est lancée dans la fabrication de machines à coudre domestiques. Singer visait alors la clientèle des femmes en leur promettant que la confection de vêtements serait facilitée. D’abord établie aux États-Unis, Singer a conquis le monde. Elle implantera d’ailleurs une usine de fabrication de machines à coudre à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la Rive-Sud dans la région de Montréal, en 1904.

La féroce concurrence des marques japonaises et européennes, dont Pfaff et Viking, fait mal à Singer à compter des années 1960 et entraîne son déclin. L’usine de Saint-Jean-sur-Richelieu fermera ses portes en 1986. Trois ans plus tard, Singer sera rachetée par une entreprise chinoise.

De son côté, la compagnie de machines à coudre White, fondée par Thomas White, a vu le jour en 1858 au Massachusetts. À la fin du XIXe siècle, l’entreprise diversifie ses activités et se lance dans la production d’articles comme des patins à roulettes, des bicyclettes et des lampes à pétrole. En 1901, l’entreprise construit même sa première automobile.

White fabrique des machines à coudre domestiques et devient le fournisseur des magasins Sears. Elle crée de nouveaux modèles, dont une machine automatique zigzag. Mais à l’instar de Singer, elle subit la concurrence des machines européennes et japonaises. Dans les années 1960, White procède à des acquisitions d’entreprise et à des fusions, notamment avec la société norvégienne Husqvarna Viking.

Susane Cousineau, elle, a d’ailleurs un faible pour les White, réputées pour leur robustesse. Elle raconte avoir repris goût à la couture il y a une quinzaine d’années. Après avoir essayé une machine électronique moderne qu’elle n’a pas appréciée, elle s’est tournée vers les vieilles machines en jetant son dévolu sur les White. Elle en a maintenant neuf. « C’est presque une addiction. Mais elles ne sont pas tuables. Pour briser ça, ça prendrait une masse », dit-elle.

Réparateur de machines à coudre depuis 39 ans dans Montréal-Nord, Michel Barrette rappelle que, dans les années 1960 et 1970 à Montréal, les grands magasins de la rue Sainte-Catherine proposaient une panoplie de modèles de machines à coudre, tout comme les vendeurs itinérants.

Il évoque aussi les machines à coudre de marque Necchi que les immigrants italiens ont apportées avec eux en débarquant à Montréal. « On a bâti Montréal avec des Italiens. Les dames italiennes travaillaient rue Chabanel pendant que leurs maris travaillaient dans le domaine de la construction. »

À ceux qui lui demandent son avis sur l’achat d’une machine à coudre, il recommande toujours une vieille machine, qu’elle vienne d’une brocante ou, encore mieux, du grenier d’une grand-mère. « On est dans une société de consommation. Les machines dans les magasins de grande surface, ça vaut ce que ça vaut », laisse-t-il tomber.

Regain d’intérêt pour la couture

On le sait, la pandémie a entraîné un regain d’intérêt pour les activités telles que le jardinage et la cuisine. La couture n’a pas échappé à ce phénomène, d’autant que plusieurs confinés se sont lancés dans la confection de masques à la maison. Mais l’engouement pour la couture était présent bien avant la pandémie, estime Camélia St-Cyr Robitaille, qui a ouvert son école de couture en 2012 à Montréal. L’Atelier Espace Fabrik offre des cours destinés aux adultes et aux jeunes, ainsi que des camps de jour en été. Mme St-Cyr Robitaille constate d’ailleurs que le nombre d’écoles de couture a augmenté à Montréal au cours des dernières années.

Camélia St-Cyr Robitaille reconnaît que la couture est un art qui s’est un peu perdu avec l’essor du prêt-à-porter. Petite, elle avait demandé à sa mère de pouvoir suivre un cours de tricot. Faute d’en avoir trouvé, sa mère l’avait inscrite à un cours de couture, une activité à laquelle elle a pris goût et qui est devenue son métier. « J’étais la seule dans mon groupe d’amis à faire de la couture. Je modifiais les uniformes d’école, je raccourcissais les jupes de mes amies », relate-t-elle.

Si elle a un conseil à donner aux parents qui voudraient initier leurs enfants à la couture, c’est de se procurer une « vraie » machine à coudre plutôt qu’un appareil-jouet qui risque de mal fonctionner. « Si tu n’as pas un bon outil pour travailler, tu n’auras pas de plaisir. Ta machine va tout le temps “boguer” et tu n’auras aucun intérêt à continuer de faire de la couture », dit-elle.

Directrice de l’école de couture La Fabrique éthique, Sonia Paradis observe aussi que la couture a gagné en popularité dans les dernières années. « Nos étudiants ont déjà des métiers, mais ils ressentent la nécessité de fabriquer quelque chose de leurs mains, d’enfin prendre le temps de réaliser un rêve de jeunesse, parfois aussi de se réapproprier un savoir-faire qui a disparu avec leur grand-mère », explique-t-elle. « C’est souvent aussi un désir de s’émanciper du monde de la mode jetable afin de protéger des valeurs éthiques et environnementales qui les mènent jusqu’à nous. »