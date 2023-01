Bras de fer entre des citoyens et Ottawa à Mégantic

Le triste anniversaire des 10 ans du sinistre de Lac-Mégantic approche. Or, jamais le chantier de la voie de contournement pour sortir les trains du centre-ville n’a suscité autant de contestations.

Ottawa a annoncé samedi la fin de la période de négociation « de gré à gré » entre Transports Canada et les propriétaires résidant sur le tracé de la voie de contournement. L’expropriation de ces 43 propriétaires semble être le chemin tout tracé.

« Des victimes de la tragédie sont victimes une nouvelle fois parce qu’on vient leur arracher une partie de leur terrain », dit au téléphone Me Frédéric Paré, qui représente une vingtaine de propriétaires. Seulement cinq de ces clients ont accepté l’entente du fédéral, selon lui. « Il y a plusieurs offres dans les cinq chiffres. On n’est pas dans les montants qui changent la vie d’une personne. »

André Roy, du syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec, qui représente des propriétaires forestiers et agricoles dans ce dossier, s’insurge de la façon de faire du fédéral, au point que des indemnisations pour le stress subi devraient être envisagées.

« Le projet qu’on a aujourd’hui devant nos yeux, ce n’est pas le projet [de] mai 2018. On parle [dans certains tronçons] d’une excavation de 28 mètres de profondeur dans le roc et de 150 mètres de largeur ! Des dizaines de propriétaires ont des puits qui vont être touchés par la construction de la voie de contournement. »

« De bonnes garanties »

« Au moins un » puits sera asséché par la construction du chemin de fer, et « plusieurs » autres « pourraient voir leur capacité diminuer de 20 à 35 % de façon permanente, ce qui pourrait causer un manque d’eau intermittent selon la consommation », indique le rapport de Transports Canada.

Les milieux humides du coin en pâtiront également. « La construction pourrait entraîner une perte permanente pouvant aller jusqu’à 59 hectares de milieux humides et jusqu’à 36 hectares de forêt », toujours selon le fédéral.

La mesure prévue pour pallier cette dégradation est essentiellement financière. Une somme de presque 5 millions doit être versée au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État.

Les municipalités de Nantes, de Lac-Mégantic et de Frontenac ont fait appel à une experte indépendante en hydrogéologie pour juger de ce rapport de 800 pages déposé en octobre dernier. Julie Gauthier, de la firme Laforest Nova Aqua, explique au Devoir que le Canadien Pacifique offre « de bonnes garanties » pour ceux qui viendront à manquer d’eau.

Les puits pourront être recreusés plus profondément et, si la qualité de l’eau vient à diminuer, un traitement sera offert pour que l’eau reste de la même qualité qu’auparavant. Elle reconnaît cependant que certaines informations manquent et que le sentiment d’insécurité est compréhensible. « Il y a des engagements pris par le Canadien Pacifique. Mais la confiance dans la machine à garanties n’est pas là », estime-t-elle.

Pas que les expropriations

Une association s’est formée récemment pour bloquer la construction de la voie de 12,5 kilomètres. La Coalition des victimes collatérales de la voie de contournement ferroviaire estime qu’environ 500 personnes seront touchées de près ou de loin par cette solution.

Les plans posent problème, selon tous les résidents interrogés par Le Devoir, mais c’est surtout le manque de réponses qui inquiète les résidents.

« À leur dernière rencontre publique, ils étaient 17 et, à 17, ils n’ont pas été capables de nous donner des réponses », de dire Renaud Martineau qui habite à « 307 pieds » du tracé prévu.

« On n’a pas de réponses aux questions qu’on pose », poursuit le sexagénaire. « Qu’est-ce qui va arriver si on a un problème avec un puits ? Ils vont distribuer des bouteilles d’eau ? […] Et ils me font croire que ça ne fera pas de bruit… »

Des propriétaires affirment aussi manquer d’information sur le projet. « Pour une question que j’ai posée, on m’a référé à l’annexe 1. Sur le document qu’on m’a remis, l’annexe 1 est vide », s’indigne Kurt Lucas. « Je ne sais pas comment je vais me rendre à l’autre partie de mon terrain. »

« [Au début du projet], ils prenaient 50 mètres de large. À un moment donné, le Canadien Pacifique rentre dans le décor et veut 150 mètres de large. Il y a quelque chose qui ne marche pas. »

Malgré les montants qu’il juge insuffisants, « ce n’est pas une question d’argent, c’est une question de principe ». Des sentiers traversent sa terre qui comprend deux érablières. Rebâtir ce patrimoine sera de l’ordre de l’inconcevable.

Les autres options

Les opposants à la voie de contournement plaident pour une « demi-voie » qui passerait « dans la ville, mais qui éviterait le centre-ville », avance André Roy.

Sinon, il avance que le poste de triage a été relocalisé depuis la tragédie et que, conséquemment, « la possibilité qu’une tragédie comme [celle du 6 juillet 2013] se reproduise n’est plus là ».

Cette option a toutefois peu de chance d’aller de l’avant. L’annonce de la fin de la période de négociation pour le projet en entier a été bien accueillie par la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin. « Pour la Ville de Lac-Mégantic, c’est une bonne nouvelle qu’on puisse passer à une étape subséquente du projet », a-t-elle indiqué en entrevue cette fin de semaine.

Les représentants des propriétaires qui seront expropriés doivent rencontrer à nouveau Transports Canada cette semaine. Un référendum aura aussi lieu cette semaine à Frontenac pour estimer l’appui social au projet.

