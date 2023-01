Quoi retenir de la fin de semaine ?

Veillée en mémoire de Fritznel Richard

Des membres de la communauté montréalaise et de la diaspora haïtienne se sont rassemblés, dimanche, pour honorer la mémoire de Fritznel Richard, un migrant originaire d’Haïti dont le corps a été retrouvé près de la frontière canadienne au début du mois de janvier. L’événement, organisé par l’organisme Solidarité sans frontières et le collectif Soignons la justice sociale, s’est déroulé au complexe Guy Favreau, au centre-ville de Montréal.

Vers la fin du mois de décembre 2022, M. Richard avait tenté de rejoindre sa femme et son enfant restés aux États-Unis. En traversant la forêt près du chemin Roxham, à la frontière canado-américaine, il s’était perdu dans une tempête hivernale et n’avait pu retrouver son chemin.

Le cas de Fritznel Richard n’est ni le premier ni le dernier. Selon les données d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), plus de 23 000 personnes sont entrées au Canada par le chemin Roxham entre janvier et août 2022.