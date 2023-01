Retour du beau temps après la tempête

Un ciel dégagé pour la fin de semaine succède à la tempête qui s’est abattue sur Montréal, jeudi et vendredi. Environnement Canada prévoit une alternance soleil-nuages samedi en journée et le retour du soleil dimanche matin.

Ce sont 20 à 25 centimètres de neige qui étaient tombés sur la métropole vendredi en fin de journée, a confirmé Environnement Canada. « Québec a reçu 13 centimètres ; mais il y en a moins au Saguenay, on parle d’environ six centimètres. En Estrie, on a eu moins de neige, car une partie des précipitations est tombée en pluie », énumérait vendredi en fin d’avant-midi Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada.

L’opération de déneigement des rues montréalaises s’est quant à elle amorcée samedi matin. Environ 10 000 kilomètres de rues, de pistes cyclables et de trottoirs sont à déneiger. Près de 8000 places de stationnements incitatifs sont disponibles pour les automobilistes. La progression du déneigement est disponible sur le site Web de la Ville de Montréal.

Pour la journée de samedi, la grande majorité des vols au départ de l’aéroport Montréal-Trudeau étaient à l’heure. Plusieurs vols qui doivent atterrir à Montréal dans la journée étaient toutefois retardés ou carrément annulés.

La plupart des clients touchés par une panne d’électricité avaient été réalimentés par Hydro-Québec, samedi matin.

Avec La Presse canadienne