Si vous les avez manqués

Les réseaux sociaux à surveiller cette année

La dernière année n’a pas été de tout repos dans le monde des réseaux sociaux. Un impétueux milliardaire a racheté Twitter au profit d’une redéfinition controversée de la liberté d’expression, des utilisateurs ont délaissé Meta pour la première fois de son histoire, alors que TikTok a poursuivi sa croissance effrénée… On commence à peine à mesurer les conséquences de ces événements, qui vont certainement se répercuter sur 2023. Le Devoir vous propose donc un tour d’horizon des tendances à surveiller cette année, notamment les plateformes comme Mastodon qui s’imposent de plus en plus comme des solutions de rechange à Twitter, les inquiétudes quant à la politisation de certains réseaux sociaux et la pression politique (encore) grandissante à l’égard du géant chinois TikTok.