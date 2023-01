Une première tempête de l’année sous le signe de la prudence

La toute première tempête hivernale de 2023 qui, par un curieux hasard, s’abat sur le Québec en plein vendredi 13 n’a pour l’instant pas provoqué de dommages, mais la prudence demeure de mise pour ceux et celles qui auraient à se déplacer au courant de la journée.

Très tôt vendredi matin, Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour tout le sud du Québec, où une accumulation supplémentaire de 5 à 15 centimètres est prévue d’ici la soirée. Combiné à la neige, le vent pourrait provoquer de la poudrerie et compliquer la visibilité sur les routes.

« Jusqu’à présent, Montréal a reçu tout près d’une vingtaine de centimètres de neige, la région Ottawa-Gatineau, une quinzaine ; Québec a reçu 13 centimètres ; mais il y en a moins au Saguenay, on parle d’environ six centimètres. En Estrie, on a eu moins de neige, car une partie des précipitations est tombée en pluie », énumère en fin d’avant-midi Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada.

La neige devrait commencer à s’accumuler graduellement dans l’est du Québec, où les précipitations pourraient se poursuivre jusqu’à samedi en fin de journée. « On pourrait avoir de bonnes quantités totalisant entre 30 à 40 centimètres en Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, ajoute M. Legault. La Côte-Nord ne sera pas beaucoup touchée, on parle plus d’accumulations dans la Basse-Côte-Nord. »

Le mercure descendra par la suite durant la fin de semaine pour atteindre des températures proches des normales de saison, indique M. Legault. « Les températures seront plus froides, mais le temps sera dégagé et ce sera possible de profiter de toute cette belle neige au cours des prochains jours. »

Des sorties de routes

Selon Transports Québec, les conditions routières sont somme toute acceptables pour une grande partie de la province, avec une bonne visibilité sur le réseau. Les voies de circulation sont pour la plupart dégagées ou partiellement couvertes.

Au nord-ouest de la province, notamment en Abitibi-Témiscamingue, la chaussée est dégagée, mais la visibilité, réduite.

Dans la région de Québec et de Chaudière-Appalaches, la visibilité est aussi réduite en raison des précipitations. À partir de ce point et vers l’est du Québec, la chaussée est couverte, mais la visibilité acceptable. C’est un portrait similaire qu’on peut observer dans le nord de la province, notamment dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Plusieurs sorties de route ont néanmoins été signalées à la Sûreté du Québec depuis la nuit de jeudi à vendredi. « Il y a eu des sorties de route et des capotages sur une grande partie du territoire, explique Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole du corps policier. La plupart des automobilistes n’ont cependant pas été blessés. »

Les sorties de route suivent la trajectoire de la tempête : elles étaient nombreuses au sud-ouest de la province cette nuit et tôt en matinée, se déplaçant par la suite vers l’est. « Cette nuit, c’était beaucoup la Montérégie, l’Estrie, le Centre-du-Québec, mais là on voit que ça s’en va dans le nord-est. Heureusement, rien de majeur », précise ensuite la policière.

Les poids lourds ont aussi eu du mal avec Dame nature, plusieurs camions-remorques ayant dévié de leur trajectoire. « Cette nuit, un camion-citerne a effectué une sortie de route sur l’autoroute 20 dans le secteur Saint-Cyrille-de-Wendover ; vers trois heures du matin, un camion de 53 pieds est aussi sorti de route sur l’autoroute 10 ouest dans le secteur Eastman, mais il n’a pas perdu son chargement de copeaux de bois », poursuit la sergente.

Plus récemment, un autre poids lourd a effectué une mise en portefeuille sur l’autoroute 20 en direction est, bloquant les trois voies dans ce secteur tout près du boulevard Montarville. « Nous avons demandé l’assistance du Service de police de l’agglomération de Longueuil pour fermer la bretelle d’entrée de l’autoroute pour Montarville, explique Mme Bilodeau. La réouverture complète de ce secteur a été effectuée à 10 h 32. »

Comme les entreprises de remorquage sont débordées, il est possible que les véhicules qui n’obstruent pas les voies de circulation soient déplacés plus tard en journée, précise la porte-parole.

Vols retardés, certaines écoles fermées

Du côté de l’Aéroport de Montréal, bon nombre de vols ont été retardés, certains ont été annulés. La situation est la même du côté de l’Aéroport Jean-Lesage, à Québec, où les vols internes sont pour la plupart annulés ou retardés en raison des conditions météorologiques.

En matinée, les forts vents et précipitations n’auront pas causé trop de dommages, alors qu’à peine une poignée de pannes est à déplorer sur l’ensemble du territoire de la province, indique Hydro-Québec. Les quelques pannes recensées sur le site Info-pannes sont pour la plupart concentrées dans la région métropolitaine ou à l’ouest de l’île, aussi bien sur la Rive sud que la Rive nord.

Bien qu’une majorité d’écoles et d’établissements d’enseignement demeurent ouverts vendredi, quelques centres de services scolaires ont toutefois préféré fermer les portes de leurs établissements par précaution. C’est notamment le cas pour :

le Centre de services scolaire du Fleuve et des Lacs et le Centre de services scolaire des Phares, dans le Bas-Saint-Laurent ;

le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud et le Centre de services scolaire des Appalaches, dans Chaudière-Appalaches ;

le Centre de services scolaire de Portneuf et la Commission scolaire Central Quebec, dans la région de la Capitale-nationale.

Les écoles primaire et secondaire de Joliette ainsi que l’école primaire de Rawdon sont également fermées vendredi.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse canadienne pour les nouvelles.