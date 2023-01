À quand un lieu de rassemblement francophone à Toronto?

En investissant 100 000 $ dans une étude de faisabilité du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) sur la création d’un lieu de rassemblement pour les francophones de la Ville Reine, lundi, Ottawa s’impliquait dans un troisième projet du genre en environ trois ans. Certains membres de la communauté se demandent désormais si tous ces projets ont leur place, bien que la question ne se pose pas pour d’autres.

Les projets de lieux de rassemblement se multiplient depuis quelques années à Toronto, mais n’aboutissent pas nécessairement.

En 2019, Patrimoine canadien a investi 1,9 million de dollars dans l’établissement du Carrefour francophone du savoir et de l’innovation de l’Université de l’Ontario français (UOF), un endroit destiné à héberger des organismes communautaires, voire des locaux de l’université. Le carrefour — un réseau qui lie l’établissement à une dizaine de partenaires — n’a toutefois pas encore d’emplacement physique.

Des fonctionnaires du même ministère évaluent aussi actuellement le projet de la Maison de la francophonie, qui se veut lui aussi un lieu de rassemblement au nord-est du centre-ville de Toronto ; son comité directeur souhaite obtenir près de 18 millions en fonds publics pour le réaliser.

À ce projet s’est ajouté lundi l’étude de faisabilité du CFGT, qui évaluera de l’ajout d’espaces communautaires est nécessaire dans la métropole ontarienne. La directrice générale du centre, Florence Ngenzebuhoro, imagine un lieu semblable à la Maison de la francophonie d’Ottawa.

La vice-rectrice responsable des partenariats à l’UOF, Édith Dumont, admet que les trois groupes communiquent « peut-être mal » leurs projets respectifs, mais affirme que ces derniers peuvent très bien coexister. Son opinion n’est toutefois pas partagée par tous. « Étant donné l’échec de tels projets dans le passé, je ne vois pas comment de tels compétiteurs pourraient réussir », note Lise Marie Baudry, ancienne directrice générale du CFGT. « J’ai un peu de problèmes à ce que ces projets soient isolés. Ensemble, on est plus fort », affirme l’ancienne ministre ontarienne des Affaires francophones, Madeleine Meilleur.

En gestation depuis longtemps

La communauté franco-torontoise tente depuis des années de concevoir un lieu rassemblant ses organismes et ses membres, sans succès.

Le projet de la Maison de la francophonie est le plus ancien : il a eu plusieurs pilotes — du Collège Boréal, en 2016, à un comité directeur de cinq personnes aujourd’hui — et plusieurs moutures. Pas plus tard qu’en 2017, le comité de planification de l’UOF la voyait comme partenaire potentiel, puisqu’elle songeait à se lancer dans la gestion de résidences étudiantes. En entrevue avec le quotidien Le Droit en 2014, après une levée de fonds, Richard Kempler, alors administrateur de la Maison de la francophonie, affirmait que l’ouverture de celle-ci pourrait survenir en 2015, au coût de 25 millions de dollars.

Lise-Marie Baudry se demande si la communauté a vraiment besoin d’un tel lieu. « La Maison de la francophonie, c’est une longue histoire de naïveté, de fantasme et de manque de stratégie politique », explique l’ancienne directrice du CFGT. La province, pour sa part, n’a toujours pas investi dans le projet.

L’ancienne administratrice estime que le projet de l’UOF est le plus pragmatique et le plus cohérent. Ce dernier compte déjà plusieurs partenaires, comme le Groupe Média TFO, trois conseils scolaires francophones et des organismes de bienfaisance. Il a aussi une directrice à temps plein depuis novembre dernier.

Florence Ngenzebuhoro, la directrice générale du CFGT, pense que son projet pourrait alimenter celui de l’UOF et vice-versa. La Franco-Torontoise préfère toutefois ne pas se prononcer sur la nécessité d’avoir trois endroits distincts. Le Collège Boréal, qui a déjà souhaité avoir son propre carrefour, appuie l’étude du CFGT et pense que le projet de la Maison de la francophonie est intéressant et « répond à des besoins exprimés par la communauté ».

Denis Vaillancourt, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario de 2010 à 2016, estime qu’il y a risque de dédoublement des efforts. L’étude du CFGT pourrait en revanche permettre d’amorcer un dialogue et d’optimiser l’utilisation des investissements publics.

Ottawa, pour sa part, déclare qu’il a la responsabilité en tant que bailleur de fonds « d’évaluer les diverses demandes de financement qu’il reçoit ».

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.