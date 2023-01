Un os d’enfant trouvé près d’un ancien pensionnat en Saskatchewan

La communauté crie de Star Blanket, en Saskatchewan, affirme qu’un radar pénétrant a découvert plus de 2000 « zones d’intérêt » et un os d’enfant sur le site de l’un des plus anciens pensionnats pour Autochtones au Canada.

Le chef de projet, Sheldon Poitras, précise que son équipe ne croit pas que toutes ces « zones d’intérêt » pointent vers des tombes non marquées. Il explique que son équipe étudie pour l’instant différentes options, dont des tests ADN, pour déterminer ce qui se trouve exactement dans le sol près de l’ancienne école Lebret.

Un fragment d’os de mâchoire qui a été identifié comme étant celui d’un enfant, datant d’il y a environ 125 ans, a toutefois été découvert. Or, cet os n’a pas été retrouvé près d’un lieu de sépulture déjà connu. « C’est la preuve matérielle de la présence d’une sépulture non marquée », a déclaré M. Poitras.

Les zones de recherche avaient été sélectionnées d’après les indications d’anciens élèves du pensionnat et d’aînés de la communauté qui ont été témoins ou ont entendu des récits sur ce qui s’est passé à cette école Lebret.

Ce pensionnat fédéral, l’une des trois premières « écoles industrielles » à ouvrir au Canada, a été administré de 1884 à 1973 par des communautés religieuses catholiques — les Missionnaires oblats de Marie-Immaculée et les Soeurs grises. L’établissement fédéral est resté ouvert ensuite pendant encore 25 ans, jusqu’à sa fermeture définitive en 1998 — il y a 25 ans seulement.

L’école Lebret a aussi porté les noms de Qu’Appelle, St. Paul’s et Whitecalf ; elle a brûlé et a été reconstruite à deux reprises.

On estime que pendant plus d’un siècle, 150 000 enfants autochtones au Canada ont été forcés de fréquenter des pensionnats fédéraux, où on voulait « sortir l’Indien en eux ». Le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation contient d’innombrables témoignages d’agressions physiques, sexuelles, psychologiques et spirituelles commises dans ces pensionnats fédéraux.

« Douloureuse nouvelle »

L’école Lebret a souvent connu des épidémies et affiché un taux de mortalité élevé, selon le rapport de la commission. En 1891, le pensionnat signale que depuis son ouverture sept ans plus tôt, il a renvoyé 174 élèves, dont 71 sont morts.

Sharon Strongarm, une survivante de l’école, a raconté en retenant ses larmes comment elle avait été enlevée à ses parents. Elle a dit qu’elle et ses frères et soeurs devaient depuis apprendre à survivre et à pardonner.

« Ils ont essayé de nous enlever notre esprit. Ils ont essayé de sortir l’Indien en nous, a-t-elle déclaré. Mais Dieu merci, nous sommes toujours là, plus forts que nous ne le serons jamais, nous appuyant les uns sur les autres. »

Le chef de la communauté crie de Star Blanket, Michael Starr, a qualifié jeudi de « triste et douloureuse » cette nouvelle découverte. « Et ça nous a mis très en colère ce qui était arrivé à nos jeunes ici. »

Le premier ministre Justin Trudeau a parlé jeudi de « nouvelle difficile », en admettant que « le travail ne faisait que commencer ». Il a réitéré que le gouvernement fédéral collaborera avec la communauté « à chaque étape du processus ».

Le ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a écrit sur les réseaux sociaux que « la découverte d’ossements d’un très jeune enfant sur le site du pensionnat Lebret est un rappel tragique de l’histoire douloureuse du Canada et des actes odieux qui ont été commis dans les pensionnats, ainsi qu’une preuve supplémentaire de ceci ».

Besoin d’aide ? Le « Programme fédéral de soutien en santé pour la résolution des questions des pensionnats indiens » offre une ligne d’écoute téléphonique nationale pour aider les survivants des pensionnats et leurs proches qui souffrent de traumatismes ravivés par le rappel d’agressions passées. Téléphone : 1-866-925-4419.