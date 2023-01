Explosion majeure à Saint-Roch-de-l’Achigan

Une explosion a ravagé jeudi un distributeur de propane à Saint-Roch-de-l’Achigan dans Lanaudière. Au moins un employé manque toujours à l’appel.

Un feu s’est déclaré vers 11h15 sur le Rang de la Rivière Nord à Saint-Roch-de-l’Achigan après qu’une explosion d’origine inconnue pour l’instant a dévasté le commerce de Propane Lafortune.

Une quarantaine de pompiers se trouvent sur les lieux de l’incendie pour tenter d’éteindre le brasier qui fait toujours rage. Une opération de recherche est aussi en cours pour tenter de retrouver les employés qui manquent à l’appel.

La Sûreté du Québec fait état d’un employé qui devait se rendre au travail ce jeudi. Sébastien Marcil, maire de Saint-Roch-de-l’Achigan, croit que le nombre de victime sera plus élevé.

« Il y a trois citoyens qui manquent à l’appel. Nos citoyens. On les cherche, on attend les réponses », a-t-il avancé, en point de presse, la voix étouffée par l’émotion. « St Roch est frappé en plein coeur aujourd’hui. Des drames comme ça, on n’en souhaite jamais. »

Le garage soufflé par l’explosion appartenait à la famille Lafortune, une famille bien connue dans la région, selon le maire.

Un périmètre d’un kilomètre de rayon a été évacué autour du commerce en raison de « risques d’explosion toujours possible due au nombre de bonbonnes de propane sur les lieux », selon la MRC de Montcalm.

Une panoplie de services a été dépêchée sur place pour prêter main-forte, notamment des employés du ministère de l’Environnement en raison des contaminants qui pourraient s’écouler dans la nature.

« On ne voudrait pas que l’eau de l’extinction vienne empirer le problème. On limite l’utilisation de l’eau avec de l’utilisation de mousse », a indiqué François Thivierge, directeur du service de sécurité incendie de la MRC de Montcalm.

Une cellule de soutien a été mise en place pour les citoyens au sous-sol de l’église de Saint-Roch-de-l’Achigan.

Les restaurants de la région gardent leurs portes ouvertes pour ceux qui voudraient s’y réfugier. Les écoles du coin retiendront aussi les enfants plus tard. Cette vague de solidarité a atteint l’Assemblée Nationale, où le premier ministre a commenté le drame.

1/2 Mes pensées sont avec les gens de Saint-Roch-de-l'Achigan et les employés de Propane Lafortune. Une opération de recherche est en cours pour retrouver les employés qui manquent à l’appel après une explosion dans un immeuble commercial. — François Legault (@francoislegault) January 12, 2023

Plus de détails suivront.