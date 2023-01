Les Cantons-de-l’Est au palmarès des destinations 2023 du «New York Times»

Les Cantons-de-l’Est figurent au prestigieux palmarès du New York Times des destinations à visiter en 2023. La région québécoise, décrite comme une « Nouvelle-Angleterre canadienne avec un style français », se distingue, selon le quotidien américain, pour son offre gastronomique épicurienne à découvrir en pédalant au fil de la Véloroute gourmande.

« Montréal et la Ville de Québec sont les étoiles de la région, mais le territoire bucolique et entrelacé de lacs qui s’étire entre elles se trouve souvent relégué à des coups d’oeil furtifs donnés à travers les vitres d’une voiture de location », déplore le vénérable journal new-yorkais. Selon ce dernier, pourtant, les Cantons-de-l’Est méritent que les touristes y consacrent une visite, « particulièrement depuis l’ouverture récente de la Véloroute gourmande ».

C’est l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac en hiver que la Dame grise a choisi pour illustrer les Cantons-de-l’Est. Pour aguicher et faire saliver les lecteurs et les lectrices, le New York Times mentionne les quelque 100 échoppes gourmandes qui bordent les 235 km de la piste cyclable. Les cyclistes qui découvriront la région, détaille le journal, trouveront de quoi satisfaire leurs papilles dans les fromageries, les vignobles, les marchés fermiers et les érablières qui parsèment le territoire.

Les Cantons-de-l’Est constituent l’unique destination canadienne à figurer dans le palmarès 2023 du prestigieux journal américain. La destination québécoise se hisse au 49e rang sur 52 sites à visiter dans le monde. « Voici le voyage qui prend son temps à son meilleur : pédaler dans la campagne du Québec en carburant au fromage, au vin et, oui, à la poutine », s’enthousiasme le quotidien.

La dernière mention québécoise au palmarès annuel du New York Times remontait à 2015. Le quotidien avait choisi la Ville de Québec en soulignant sa scène culinaire et son nouvel amphithéâtre destiné à ramener la Ligue nationale de hockey dans la capitale.

Tourisme Cantons-de-l’Est se réjouit de cette « excellente nouvelle ». « Au-delà de la belle visibilité, c’est une clientèle américaine que nous cherchons à attirer », souligne sa directrice générale Annie Langevin.

Après deux années de pandémie qui a laissé le secteur touristique « essoufflé », la reconnaissance du New York Times tombe à point. « Les Québécois et les Québécoises ont vraiment découvert ou redécouvert notre région pendant la COVID-19, explique Mme Langevin. Même si nous n’avons pas connu de débâcle après la fermeture des frontières, une mention au palmarès du New York Times, ça commence très bien l’année ! »

Les Cantons-de-l’Est, quatrième région plus visitée de la province, compte 2000 entreprises liées au tourisme sur son territoire. Les retombées de cette industrie demeurent essentielles pour l’économie régionale : environ 20 000 emplois gravitent autour du tourisme dans les Cantons-de-l’Est et les quelque 10 millions de touristes qui visitent annuellement la région font ruisseler, selon Tourisme Cantons-de-l’Est, près d’un milliard de dollars par année.