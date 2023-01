Quoi surveiller aujourd’hui ?

Le premier mort de la COVID

Il y a exactement trois ans, jour pour jour, la Chine déclarait son premier décès en lien avec la COVID-19 : un homme de 61 ans, qui fréquentait régulièrement le marché de Wuhan et qui souffrait de problèmes de santé. Ce n’est que deux jours plus tôt que les autorités chinoises avaient compris que cette « pneumonie de cause inconnue », qui avait déjà infecté une quarantaine de personnes dans cette ville de 11 millions d’habitants, était en réalité une nouvelle maladie à coronavirus.

À l’époque, le monde était encore loin de se douter que la pandémie allait déferler aux quatre coins du monde. Trois ans plus tard, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) fait état de 6,7 millions de morts à travers la planète en raison de la COVID-19. Au Québec, le gouvernement estime que le virus a causé le décès de 17 768 personnes à ce jour.