Plaidoyer pour des interceptions policières aléatoires mieux ciblées

Les interceptions à répétition par les policiers de conducteurs noirs ont été interdites en octobre dernier par la Cour supérieure. D’autres solutions existent pour pallier cette pratique qui flirte avec le profilage racial, plaide un collectif d’experts en sécurité publique.

Un homme noir conduit un véhicule. Une voiture de police le suit. Elle roule à ses côtés. Quelques instants plus tard, les sirènes s’allument. Après quelques questions des agents, le citoyen innocent est libéré sans autre cérémonie. Cette scène, répétée de multiples fois à Montréal, est devenue source de tension, voire d’affrontements, entre la population et son service de police (SPVM).

« On comprend ce sentiment de se dire “voyons, je n’ai rien fait. Je ne suis pas un criminel et je me fais intercepter constamment !” On comprend ça à 100 % », laisse tomber Stéphane Wall, superviseur retraité du Service de police de la Ville de Montréal.

Accompagné d’Anie Samson, responsable de la sécurité publique à Montréal entre 2013 et 2017, et d’André Gélinas, sergent détective retraité du SPVM, il avait convoqué la presse mardi pour exposer les enjeux importants pour la communauté policière en 2023. Le trio se présente comme « la communauté des citoyens en action contre les criminels violents ».

Plutôt que d’interdire les interceptions sans motif tel que l’a prescrit le juge Michel Yergeau en octobre dernier, Stéphane Wall plaide pour un « registre d’historiques de véhicules » comparable au registre des historiques pour les domiciles. Un tel registre n’existe dans aucun corps de police, selon ces experts.

« On est déjà capable de dire à telle adresse, il y a telle problématique. Tel voisin a tel problème. On est capable de créer cette information pour chaque [intervention] », explique celui qui, bien que retraité, reste très au fait de la réalité du terrain. « Si on était capable de créer des historiques pour des véhicules, au fur et à mesure qu’on enquête sur des gens, on pourrait dire : “j’ai intercepté un véhicule qui appartient à un homme de 60 ans, un homme de 30 ans le conduit, mais c’est le véhicule de son père. Pas besoin d’intercepter, tout est en l’ordre et il est très coopératif”. Le prochain policier qui, deux semaines après, suivrait le véhicule n’aurait pas à l’intercepter. »

Les interceptions sans motif permettent d’attraper plusieurs conducteurs aux facultés affaiblies, de souligner Stéphane Wall. Avec un registre des véhicules, « les policiers pourraient travailler, continuer d’intercepter et on aurait moins de plaintes en déontologie. Il suffit de trouver le budget », ajoute-t-il.

« Le racisme, la discrimination ou le profilage » dans le cadre d’interceptions routières ont fait l’objet de 68 plaintes l’an dernier, selon le rapport 2021-2022 du Commissaire à la déontologie policière. Ce nombre augmente d’année en année.

Manque de confiance

L’attrait de Montréal pâlit aussi selon ces anciens policiers.

« Il n’y a pas un lien de confiance extraordinaire entre les policiers de Montréal et la mairie. Il y a beaucoup d’événements, de faits divers, où les élus sortent sur la place publique et participent à ce procès public-là alors que tous les faits ne sont pas connus. […] Ça laisse des séquelles à long terme », selon André Gélinas.

« Autrefois, Montréal attirait les meilleurs [policiers]. Maintenant, ils regardent plus du côté des banlieues, de Laval ou de la Sûreté du Québec », observe Stéphane Wall.

Au fédéral, le projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu ne passe pas pour une large portion des forces de l’ordre, selon eux. « On sait que 90 % des armes de poing récupérées par la police par les arrestations et les perquisitions sont des armes qui viennent des États-Unis, d’outre-frontière », indique André Gélinas, pour qui la violence à Montréal va continuer avec ou sans cette loi.

Ottawa s’est aussi tiré dans le pied, selon eux, en adoptant discrètement en novembre dernier la loi C-5, qui abolit les peines minimales notamment pour ceux qui entrent dans la catégorie « des peuples autochtones, des Noirs et des Canadiens racisés », dixit David Lametti, ministre de la Justice.

« C-5 ne fait qu’augmenter l’arrogance des gangs de rue. On peut aussi rajouter les motards et la mafia. C’est le même message. […] Avant, on avait un minimum de 2, 3, ou 4 ans de prison pour une infraction. Maintenant, c’est à la discrétion du juge et on peut apporter des facteurs atténuants qui n’ont absolument pas rapport avec la nature objective du crime », relève André Gélinas.