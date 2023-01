Mont-Sainte-Anne peut reprendre ses activités

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a autorisé samedi la remise en service de quatre remontées mécaniques aériennes de la station de ski Mont-Sainte-Anne, trois semaines après avoir suspendu les activités sur ce site pour des raisons de sécurité.

« C’est une excellente nouvelle », s’est réjouie samedi la directrice générale de l’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, Marie-Julie Paradis, qui représente 280 commerçants et entreprises du secteur. Parmi ceux-ci, plusieurs « ont souffert pendant le temps des fêtes » en raison de la mise en suspens des activités dans ce centre de ski, au coeur de l’activité économique de cette région.

La remontée mécanique L’Étoile filante, où la chute d’une télécabine avait semé l’émoi le 10 décembre dernier, demeure néanmoins à l’arrêt. Dans un communiqué émis samedi, la RBQ indique qu’elle attend toujours que l’exploitant du site, Resorts of the Canadian Rockies, « lui démontre qu’il satisfait aux conditions de l’ordonnance afin de permettre la remise en service de cette remontée ». Le propriétaire de cette station de ski doit notamment fournir à la RBQ une attestation de sécurité signée par un ingénieur montrant que cette remontée mécanique est prête à opérer à nouveau.

« La priorité de la RBQ demeure la sécurité du public. La station Mont-Sainte-Anne nous a fourni l’ensemble des preuves et exigences pour lever partiellement l’ordonnance concernant quatre remontées mécaniques aériennes », précise le président-directeur général de la RBQ, Michel Beaudoin, par voie de communiqué. Quant à la réouverture de la remontée où la chute d’une télécabine s’est produite il y a près d’un mois, celle-ci « dépendra du rythme de réalisation des exigences prévues à l’ordonnance par l’exploitant », ajoute-t-il.

« On espère l’ouverture complète à 100 % le plus vite possible », presse pour sa part Marie-Julie Paradis, qui souhaite que ses membres puissent renflouer leurs coffres dans les prochaines semaines après les pertes financières subies depuis la suspension des activités au Mont-Sainte-Anne.

Enjeux de sécurité

Le 16 décembre, la RBQ avait exigé l’arrêt de fonctionnement de l’ensemble des remontées mécaniques aériennes de la station de ski Mont-Sainte-Anne. Dans son ordonnance, elle soulignait des enjeux de sécurité importants sur ce site ainsi que des lacunes dans la formation du personnel de la station de ski.

Plusieurs exigences ont alors été imposées à l’exploitant du site comme prérequis à la remise en service de ses remontées mécaniques. La RBQ a par la suite reçu « progressivement » de la documentation du Mont-Sainte-Anne entre le 24 décembre et le 5 janvier, ce qui lui a permis d’autoriser la réouverture de quatre de ses remontées mécaniques.

« On est satisfait que les enjeux de sécurité ont été adressés par l’exploitant », a réagi samedi le président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec, Yves Juneau, qui rappelle que les mois de janvier et de février constituent la « période névralgique pour l’industrie du ski » dans la province. « Il fallait que ça se passe maintenant, il ne fallait pas que ça retarde plus longtemps », évoque ainsi M. Juneau, en référence à la reprise des activités au Mont-Sainte-Anne.

Yves Juneau croit d’ailleurs que les démarches entreprises depuis par la RBQ pour sécuriser le Mont-Sainte-Anne pourraient avoir des effets bénéfiques pour l’ensemble des centres de ski du Québec.

« Ça va nous amener à faire en sorte qu’on développe encore plus de formations continues pour les employés qui travaillent auprès des remontées mécaniques, comme les mécaniciens et les opérateurs », entrevoit M. Juneau. Au final, ajoute-t-il, « l’important, c’est de s’assurer que les remontées mécaniques demeurent sécuritaires ».

Mont-Sainte-Anne : Nous autorisons la remise en service de quatre remontées mécaniques aériennes. Toutefois, la remontée mécanique L'Étoile filante demeure à l'arrêt.

