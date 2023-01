Quoi surveiller au Québec en 2023

L’espoir d’un meilleur accès aux services de santé

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, continue d’ériger son « Plan santé », un bloc à la fois. Cela passera, en 2023, par la scission, en deux morceaux, du ministère de la Santé, avec la création d’une nouvelle agence qui gérera les activités du réseau. Le ministre compte aussi créer deux hôpitaux privés, à Montréal et à Québec, et on surveillera les répercussions de l’ouverture, à Montréal, de nouvelles cliniques d’infirmières spécialisées. À ce jour, 650 037 personnes figurent toujours sur la liste d’attente pour avoir un médecin de famille. Mais il y a du progrès, s’est réjoui le ministre début décembre, puisque 388 284 personnes de plus ont accès à un groupe de médecins grâce au nouveau Guichet d’accès à la première ligne (GAP). Le grand défi de Christian Dubé en 2023 va consister à gérer de l’impatience.

Décision de la Cour d’appel sur la loi 21

L’aventure devant les tribunaux de la « loi 21 » ne fait que commencer. Après avoir plaidé devant la Cour supérieure, les opposants à la Loi sur la laïcité de l’État l’ont fait cet automne devant la Cour d’appel du Québec. La décision du tribunal de deuxième instance est attendue : la cour invalidera-t-elle davantage des dispositions de la loi caquiste ? Donnera-t-elle raison à Québec, qui porte en appel la décision d’exclure les commissions scolaires anglophones de la portée du texte de loi ? Le jugement est attendu en 2023. Mais la partie ne sera pas terminée. Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a déjà annoncé que son gouvernement participerait à une éventuelle contestation devant la Cour suprême du Canada. Reste à voir ce qu’il compte faire avec la « loi 96 » réformant la Charte de la langue française.

Planification pluriannuelle de l’immigration

L’immigration continuera d’être un sujet de discussion important au cours de la prochaine année. Le gouvernement doit procéder à des consultations pour déterminer la capacité d’accueil du Québec pour les années à venir. Cet exercice a lieu tous les quatre ans. En décembre, la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, a annoncé que le Québec accueillerait environ 50 000 personnes en 2023. Durant la campagne électorale, face à des gens d’affaires qui se plaignaient de la pénurie de main-d’oeuvre, le premier ministre François Legault avait déclaré qu’il serait « suicidaire » d’en accueillir plus. Il a ensuite lié toute hausse éventuelle à l’obligation que la proportion d’immigrants francophones soit plus élevée. M. Legault veut que la totalité des immigrants économiques sélectionnés par le gouvernement québécois soit francophone d’ici 2026.

Les yeux tournés vers Saint-Henri–Sainte-Anne

Une élection partielle sera déclenchée d’ici fin mai dans la circonscription montréalaise de Saint-Henri–Sainte-Anne, en raison du départ de l’ancienne cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade. Si le gouvernement n’a toujours pas dévoilé la date du scrutin, Québec solidaire (QS) n’a pas perdu de temps. Mardi prochain, Clélia Sève, coordonnatrice de projets en environnement, et Guillaume Cliche-Rivard, avocat en immigration, s’affronteront lors du vote d’investiture pour déterminer qui sera le candidat solidaire à la partielle. Lors des élections générales du 3 octobre dernier, M. Cliche-Rivard avait porté les couleurs de QS et terminé au deuxième rang en récoltant près de 28 % des voix dans cette circonscription. Les autres principaux partis politiques n’ont toujours pas annoncé de candidature.

L’élargissement de l’aide médicale à mourir

À la fin de la session parlementaire de juin dernier, le projet de loi sur l’élargissement de l’aide médicale à mourir (AMM) n’avait pu être adopté, faute de temps. Le texte législatif visait notamment à encadrer les demandes anticipées d’AMM pour les personnes atteintes de maladies graves et incurables menant à l’inaptitude, comme l’alzheimer. Le dossier, qui a d’abord été piloté par Christian Dubé, ministre de la Santé, est repris par la nouvelle ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger. Cette dernière dit vouloir déposer une nouvelle version du projet de loi lors de la prochaine période de travaux parlementaires. « Nous souhaitons poursuivre le processus de façon transpartisane et dans la collaboration », a indiqué l’attachée de presse de Mme Bélanger, Sarah Bigras.

Hydro-Québec dans une course contre la montre

Hydro-Québec est lancée dans une course contre la montre pour répondre à la demande, après avoir disposé pendant des années de surplus d’électricité. D’ici 2050, la société d’État doit ajouter entre 100 et 150 TWh à sa capacité afin d’atteindre la carboneutralité. Sa production sera toutefois insuffisante dès 2027. Durant la campagne électorale, François Legault a proposé de relancer la construction de barrages hydroélectriques, des ouvrages qui prennent une dizaine d’années à se concrétiser. Mais dans l’intervalle, il s’est placé au centre des arbitrages qui détermineront quelles nouvelles entreprises recevront les précieux électrons. Le comité qu’il préside à cet effet entrera dans le vif du sujet dans la prochaine année. À travers ses décisions se préciseront davantage les priorités du gouvernement.

Sommet sur l’itinérance de l’UMQ

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) s’engage à tenir un sommet sur l’itinérance au cours de l’année 2023, au moment où les signaux d’alarme rouge vif clignotent autour de cet enjeu. La pandémie, jumelée à une pénurie de logements et à la montée fulgurante des prix, a poussé les moins nantis à la rue, à tel point que des sans-abri apparaissent désormais dans des villes et des territoires jusque-là épargnés par le phénomène. Les ressources pour soulager la maladie mentale, débordées par l’ampleur de la crise actuelle, crient aussi famine. Ce sera la première fois, dans l’histoire centenaire de l’UMQ, que celle-ci organise un sommet spécifiquement consacré à l’itinérance, une réalité qui gagne du terrain, même dans les régions, et qui entache la conscience de toute société riche.

Les négociations dans la fonction publique

Autre point fort de l’actualité économique en 2023, le gouvernement Legault est engagé dans de difficiles négociations en vue du renouvellement des conventions collectives de plus de 600 000 employés des secteurs public et parapublic, qui viennent à échéance le 31 mars, dans une conjoncture 2023 proposant un cocktail au goût amer ayant pour ingrédients une pénurie de main-d’oeuvre, une inflation stratosphérique et une récession. La partie patronale fixe son offre à 13 % sur cinq ans. Les augmentations sont de 3 % la première année et de 1,5 % pour chacune des quatre années suivantes, pour un total de 9 %. À cela s’ajoutent 2,5 % sur cinq ans selon les priorités du gouvernement et une somme forfaitaire de 1000 $ la première année. Au-delà des clauses salariales, Québec place l’organisation du travail et l’amélioration des services au coeur des négociations. Du côté syndical, la priorité est à la protection du pouvoir d’achat des membres.