Un piéton happé mortellement à Laval

Un homme de 76 ans a été happé mortellement jeudi en fin d’après-midi par un automobiliste au volant d’un véhicule utilitaire sport (VUS) dans un stationnement du boulevard Samson, à Laval.

Un automobiliste de 68 ans tentait de garer son véhicule vers 17 h dans le stationnement d’un petit centre commercial quand il a heurté un piéton. La victime a été transportée à l’hôpital où son décès a été constaté.

Le Service de police de Laval (SPL) a ouvert une enquête. « Mais à première vue, il n’y a pas d’éléments criminels. Ça semble un malheureux accident », a indiqué Erika Landry, porte-parole pour le SPL.

Il s’agit du premier décès d’un piéton à survenir sur le territoire lavallois en 2023. En décembre dernier, quatre piétons avaient perdu la vie à Laval.

Avant la période des Fêtes, dans la foulée d’une série de décès de piétons au Québec, l’organisme Piétons Québec avait dénoncé l’« inaction » du gouvernement face à la sécurité des personnes qui se déplacent à pied.

Il avait aussi demandé une rencontre avec le premier ministre François Legault et la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, afin de discuter de solutions visant à protéger les usagers de la route les plus vulnérables.