Une loi ontarienne a mis en déroute le Convoi de la liberté 2023

Passée plutôt inaperçue jusqu’ici, une nouvelle loi ontarienne a découragé un retour du Convoi de la liberté à Ottawa cette année, semant la confusion sur la suite à donner au mouvement de protestation. Des experts voient dans la loi du gouvernement Ford un recul du droit de manifester, quelle qu’en soit la cause.

« On veut aller à Ottawa, mais on ne le peut pas. Avec [la loi] 100, c’est brûlé », a expliqué Jonathan Mongrain, un administrateur de la principale page Facebook francophone consacrée au Convoi de la liberté, au moment d’annuler la participation québécoise au nouveau convoi de camions qui était alors prévu.

Il semble que ce soit le premier mouvement social officiellement découragé par cette récente loi provinciale. La « loi 100 » de l’Ontario interdit depuis avril dernier à des personnes ou à des véhicules de faire entrave à une « infrastructure de transport protégée » si cela a pour effet de perturber l’activité économique ordinaire ou la sécurité de la population.

Ces infrastructures sont définies comme étant des postes frontaliers, des aéroports internationaux ou toute autre infrastructure de transport « qui a de l’importance pour le commerce international » et qui est prescrite par un règlement pendant une période d’un mois. Le gouvernement pourrait donc protéger une route en particulier pendant 30 jours. Les manifestants font face à des amendes allant jusqu’à 100 000 $ par jour s’ils ne respectent pas la loi.

« Je ne peux pas garantir […] aux organisateurs une protection contre une accusation en vertu de la loi 100 de l’Ontario », a écrit James Bauder, le fondateur du groupe Canada Unity, sur les réseaux sociaux. Celui qui avait lancé le premier l’idée de revenir à Ottawa pour marquer la première année de la célèbre occupation, du 17 au 21 février, avisait de l’annulation complète de ce grand retour le 30 décembre. Moins d’une semaine plus tôt, le jour de Noël, il avait plutôt annoncé le déménagement de l’événement à Winnipeg, au Manitoba.

Une loi anti-manifestation

La Loi de 2022 visant à ce que l’Ontario reste ouvert aux affaires a été adoptée par le gouvernement Ford deux mois après la mobilisation des camionneurs à Ottawa. Les sympathisants du mouvement, tel l’ancien député ontarien Randy Hillier, qui a fait face à neuf accusations criminelles en lien avec le convoi, ont été les plus nombreux à la dénoncer. Mais des syndicats ainsi que des groupes de défense des libertés civiles s’inquiètent aussi de la portée de la Loi.

« La Loi présume que tout impact économique rend une manifestation illégale. Selon moi, cela mine le droit de manifester de manière générale », estime Cara Zwibel, directrice à l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC). En comité parlementaire à Queen’s Park, en avril, l’organisme avait suggéré au gouvernement de révoquer la Loi, ou au moins d’y préciser ce qui est « important pour le commerce international ».

Me Alain Bartleman, avocat au cabinet en droit autochtone Nahwegahbow Corbiere, dénonce l’effet dissuasif du texte, selon lui causé par l’utilisation de termes imprécis et de pénalités « draconiennes ». Ce sont les communautés marginalisées comme les Autochtones, dit-il, qui seront touchées de manière disproportionnée. « Quel est le but de cette loi ? Est-ce pour répondre à un problème spécifique auquel on ne peut répondre avec les outils qui existent ? Ou est-ce quelque chose de plus politique en réponse aux manifestations ? » se demande-t-il.

La Loi est avant tout « populiste », pense le professeur de droit de l’Université d’Ottawa Joao Velloso, qui a étudié le convoi des camionneurs. « On y met bien des choses qui existent déjà ailleurs et on lui donne un nom flamboyant », poursuit-il. Elle se distingue seulement au chapitre des pénalités spécifiques aux véhicules. La police peut par exemple remorquer une voiture et l’entreposer pendant 30 jours. Elle peut aussi suspendre le permis de conduire d’un contrevenant.

En ce sens, le professeur prévoit que la Loi n’aura pas un effet nécessairement plus important sur les communautés marginalisées, puisque celles-ci n’ont pas tendance à avoir recours à des camions lors des manifestations. Et encore faut-il que les services policiers y aient recours, ce qui n’est pas garanti. « Ce n’est pas parce qu’on a plus de lois que la police va les appliquer », note Cara Zwibel.

