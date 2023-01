Le chef du SPVM dans l’embarras

La fille du chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a publié sur les réseaux sociaux des photos compromettantes d’elle-même en petite tenue, cagoule sur le visage, et fusil en main. Ces images prises supposément pour l’Halloween plongent le tout nouveau dirigeant dans l’embarras.

Fady Dagher l’avouait lors de sa nomination en novembre dernier comme chef du SPVM. Ce rôle est un « énorme risque », disait-il.

Avec les risques viennent les scandales, et le Journal de Montréal a révélé ce jeudi l’existence de photos compromettantes de sa fille portant un soutien-gorge, laissant découvrir ses sous-vêtements, et surtout arborant un fusil qu’on devine faux. L’arme s’apparente à une arme véritable.

Photo: Tirée du compte Instagram de la fille de Fady Dagher

Les photos ont été prises dans un stationnement, le soir. Non seulement les photos ont été depuis retirées des réseaux sociaux, mais aussi tout le profil de la fille de Fady Dagher.

« C’est un grand manque de jugement. Je lui ai expliqué en lui disant “on condamne ça partout, et toi tu mets ça sur les réseaux sociaux”. Elle s’est excusée et les a effacées immédiatement », a commenté Fady Dagher au Journal.

Contacté par Le Devoir, le SPVM n’a pas voulu émettre davantage de commentaires.

Les armes à feu sont de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux, et le SPVM s’active pour lutter contre le trafic de ses outils de mort. L’été 2022 a d’ailleurs laissé à certains un souvenir amer de violence par arme à feu et de tirs trop fréquents dans les rues de Montréal.