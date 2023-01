Grésil et pannes au menu en ce début d’année

Le grésil et la pluie verglaçante qui se sont abattus sur le Québec au cours des dernières heures ont causé des pannes d’électricité chez quelque 21 000 clients d’Hydro-Québec, particulièrement en Montérégie. Même si à certains endroits, les conditions routières étaient plus difficiles, aucun accident majeur n’a été signalé par la Sûreté du Québec (SQ).

« C’est comme une fin de semaine. On n’a pas beaucoup d’achalandage sur le réseau routier. On a très peu d’incidents à signaler », a indiqué jeudi matin Christian Fortin, porte-parole du Ministère des Transports et de la Mobilité durable. « Les gens sont en télétravail et les écoles sont fermées. Ça aide. »

La prudence demeure toutefois de mise sur les routes. Dans la grande région de Montréal, les chaussées sont dégagées, bien que dans Lanaudière et dans les Laurentides, les routes demeurent partiellement enneigées, tout comme à Québec et à Trois-Rivières. La pluie verglaçante ayant cessé dans l’ouest du Québec, le ministère s’attend à ce que les conditions s’améliorent au cours des prochaines heures.

Du côté de la SQ, aucun incident avec blessé grave n’a été recensé dans la grande région de Montréal jeudi.

Pannes en Montérégie

Les précipitations verglaçantes ont cependant causé des pannes d’électricité chez 21 141 clients d’Hydro Québec, essentiellement en Montérégie où on a dénombré 20 576 résidences touchées. « La majorité des clients devraient avoir retrouvé le courant d’ici la fin de la journée », a cependant assuré Gabrielle Leblanc, porte-parole d’Hydro-Québec. « On n’attend pas de nouvel événement météo aujourd’hui. Alors, il ne devrait pas y avoir de nouvelles pannes qui s’ajoutent. »

De son côté, Montréal a eu droit à davantage de grésil que de pluie verglaçante, constate Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal. Les chaussées n’étaient pas problématiques, mais dès mercredi soir, la Ville a entrepris l’épandage d’abrasifs sur les trottoirs en prévision des précipitations attendues. « Le grésil n’a pas pris en pain sur les trottoirs, ce qui fait que quand la machinerie passe, il est possible d’enlever la couche de neige », a expliqué M. Sabourin. « Les piétons doivent toutefois redoubler de vigilance », a-t-il ajouté en précisant que les équipes de la Ville allaient se concentrer sur le dégagement des trottoirs au cours de l’après-midi.

Un seul incident, jugé mineur, est survenu jeudi matin quand un camion a heurté un lampadaire, à l’angle du boulevard Pie-IX et de l’avenue Émile-Journault.