Un couvent trop cher pour Saint-Gédéon

Un des plus imposants bâtiments patrimoniaux de la Beauce, le couvent des Soeurs de la charité de Saint-Gédéon, a été acquis par la municipalité il y a une décennie. La nouvelle administration veut maintenant s’en débarrasser. « Une vieille bâtisse, soutient le nouveau maire, Alain Quirion. C’est toujours à recommencer. » C’est comme le pont de Québec, dit-il : « Tu termines de le peinturer à un bout, pis tu recommences à l’autre. »

Le maire souhaite ériger un édifice flambant neuf. « On va prendre le temps de voir où on va se bâtir. Peut-être que le prix des matériaux va baisser. Peut-être que ça va être un bon coup. […] Je ne suis pas innocent à plein temps. Je le sais que c’est beau. Que c’est le coeur du village. Mais est-ce que les résidents ont les moyens de se payer ça ? On a encore moins les moyens de se payer ça qu’en 2013. Moi, je le sais. »

Les bureaux de la municipalité, un CLSC, la bibliothèque municipale, un centre culturel, une salle multifonctionnelle et différents organismes communautaires, dont une banque alimentaire, sont logés depuis 10 ans dans ce bâtiment de style Second Empire, ce qui lui a donné un second souffle.

« Après un endettement de plusieurs centaines de milliers de dollars, la mise aux normes du bâtiment et l’augmentation à maintes reprises des taxes municipales pour son entretien, la décision de vendre semble contradictoire », expose Sophie Quirion, une Beauceronne qui a conduit une vaste recherche sur le bâtiment dans le cadre de travaux d’études supérieures à l’Université du Québec à Montréal. Mme Quirion précise qu’elle n’a pas de lien de parenté avec le maire. « Des résidents nous apprennent que les terrains situés autour du bâtiment ont été vendus pour faire place à des immeubles de logements », a-t-elle expliqué au journal En Beauce.

Jointe par Le Devoir, Sophie Quirion précise que la préservation du couvent a suscité de vives discussions dans cette municipalité. Elle estime que les gens n’ont pas été informés de tous les enjeux. « Ce n’est pas le bâtiment qui est le problème, mais la façon dont on s’en est occupé et dont on s’en occupe ! »

Pas de subventions

« Les municipalités, conjointement avec les municipalités régionales de comté [MRC], ont des pouvoirs sur le plan patrimonial », explique Mme Quirion.

Ces pouvoirs leur permettent de protéger leur patrimoine bâti, de le citer et de demander du financement à cet effet, « notamment quand [le bâtiment] fait état d’exception, comme le couvent de Saint-Gédéon ». Or, la municipalité n’a jamais demandé d’aide, constate Mme Quirion. Ce que confirme le maire au Devoir.

Dans quel monde vivons-nous si nous ne pouvons conserver notre passé, notre histoire, notre paysage ?

Pas question de citer le bâtiment pour en assurer la protection ni de demander des subventions, indique le maire. « C’est non ! Ça ne me donne rien, les subventions. C’est un cadeau pourri ! Si tu prends une subvention, faut que tu en mettes une partie. »

Un peu d’argent, ce n’est pas mieux que pas d’argent du tout, comme c’est le cas depuis 10 ans ? « Je ne vois pas ça de même. Pour commencer, le toit coûterait 1,5 million à refaire. Plus 30 %. Même avec la subvention, on ne va pas payer ça, pas plus que des châssis neufs. »

« Ce ne sont que des fonds de la municipalité qui ont été mis là-dedans, alors que de l’aide de l’État aurait pu être demandée », ajoute Sophie Quirion. Selon un inventaire préalable des biens patrimoniaux établi par la MRC locale, le couvent de Saint-Gédéon-de-Beauce compte au petit nombre des bâtiments de « très haut intérêt » de la région.

Un CLSC en cause

Le maire souhaite que Saint-Gédéon puisse devenir locataire des bureaux qu’elle occupe déjà, une fois ceux-ci vendus à un promoteur. « Le CLSC va rester là pour le moment, pis nous autres aussi, tant qu’on ne se sera pas décidés à construire, d’ici deux ans. » Un projet pour lequel il ne refuserait pas d’éventuelles subventions. Et les autres organismes ? « Ils avaient toute une place avant, ce monde-là. On va voir. »

Je ne suis pas innocent à plein temps. Je le sais que c’est beau. Que c’est le cœur du village.

Le bail du CLSC de Saint-Gédéon, d’une durée de 10 ans, arrive à échéance le 31 octobre 2024. « Pour l’instant, le CLSC prévoit demeurer dans ces locaux », faute d’avis contraire, indique au Devoir le CISSS de Chaudière-Appalaches, tout en notant ne pas avoir été prévenu d’aucune façon par la municipalité de son intention de se départir de l’édifice.

Un trésor

Dans une lettre qu’il a adressée à plusieurs médias au sujet de ce couvent, le photographe aérien et historien Pierre Lahoud se demande : « dans quel monde vivons-nous si nous ne pouvons conserver notre passé, notre histoire, notre paysage ? » Pour lui, il est impensable de ne pas s’assurer de conserver ce bâtiment au service de la communauté. « Comment peut-on laisser aller un tel monument ? Pourquoi la municipalité ne l’a pas inscrit au répertoire des biens culturels ? Pourquoi la MRC n’intervient pas, et que fait le ministère de la Culture et des Communications ? »

Joint au téléphone, Pierre Lahoud affirme que l’État québécois « a donné trop de pouvoirs aux municipalités en matière de patrimoine, à l’évidence pour se délester de ses propres responsabilités ». Selon lui, « on voit bien que certaines municipalités ne sont pas capables de prendre en main leur patrimoine, aussi important soit-il. Elles n’ont ni les moyens ni les connaissances pour le faire ».

Saint-Gédéon-de-Beauce est une municipalité d’à peine plus de 2000 habitants.

« Ce couvent est d’une rare élégance, poursuit Pierre Lahoud. Honnêtement, j’en ai rarement vu des aussi beaux au Québec. Ses qualités architecturales et paysagères sont uniques. Et on ne serait pas capable de garder ça dans la collectivité ? Voyons donc ! »

À son sens, l’État fait preuve d’un laxisme épouvantable en matière de patrimoine. « Il y a une telle inertie au gouvernement en matière de patrimoine qu’elle met en péril notre histoire et tout ce que nous avons été. » Il rappelle qu’en 1975, le ministère des Affaires culturelles, du temps de Jean-Paul L’Allier, avait parlé de la nécessité de créer une régie du patrimoine. Cinquante ans plus tard, regrette-t-il, rien n’a vraiment bougé.