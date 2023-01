Quoi surveiller aujourd’hui ?

Les étudiants au Parlement

Une soixantaine de jeunes des quatre coins du Québec siègent ces jours-ci à la place des parlementaires dans l’enceinte de l’Assemblée nationale à l’occasion du 36e Parlement étudiant du Québec.

Jusqu’au 6 janvier, « Bleus » et « Rouges » s’affrontent à tour de rôle comme gouvernement et opposition officielle.

Ils devront présenter six projets de loi, deux budgets et deux projets de livre, qui porteront notamment sur la sécurité publique, les droits individuels, l’autosuffisance alimentaire et la démocratisation de la culture. Plusieurs journalistes du Devoir oeuvrent dans les coulisses de cette mise en scène démocratique.