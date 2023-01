CES: cinq révolutions attendues en 2023

La troisième fois sera la bonne. Après deux relances avortées en raison de la COVID, le Consumer Electronics Show (CES) reprend officiellement ses droits à Las Vegas en ce début 2023. Exposants et visiteurs sont de retour en force cette semaine pour démarrer l’année sur les chapeaux de roues. Au propre comme au figuré.

L’édition 2022 du CES devait se tenir en présentiel, mais une vague inattendue de COVID-19 tôt en janvier a relégué les trois quarts des visiteurs au statut de spectateurs virtuels. Pas de ça cette année. Las Vegas se prépare tant bien que mal à accueillir d’ici samedi quelque 100 000 personnes en chair et en os.

Un défi ardu : le Nevada est au coeur d’une sécheresse historique qui, à moins que l’hiver dans les Rocheuses américaines soit particulièrement enneigé, menace son approvisionnement en eau potable et sa sécurité énergétique. Le lac Mead, réservoir alimentant la centrale du barrage Hoover, est à son plus bas niveau depuis 1930. Plus de 25 millions de personnes dans la région dépendent de ce réservoir.

Environ 10 kilomètres séparent le Mandalay Bay et le Venetian, puis le Centre des congrès de Las Vegas. Sur cette distance, où se tiennent la quasi-totalité des événements organisés dans le cadre du CES, très peu de cette situation transpire. Elle influence toutefois les thèmes d’une des conférences technologiques les plus courues sur la planète.

D’ailleurs, on peut déjà identifier cinq des principales tendances qui émergeront ces prochains jours au CES. Les voici.

Sobriété énergétique

Il n’y a pas qu’à Québec qu’on parle de sobriété énergétique. Les gens venant à Las Vegas des quatre coins du globe pour assister au CES se feront demander ces prochains jours d’éteindre les lumières avant de quitter leur chambre d’hôtel et de décliner son nettoyage quotidien, pour économiser eau et énergie.

Ils verront ensuite des fabricants parmi les plus importants au monde leur présenter des nouveaux gadgets à l’empreinte énergétique réduite. LG, Panasonic, Samsung et Sony, notamment, feront de la conservation d’énergie leurs sujets principaux ces prochains jours, en présentant des appareils domestiques moins énergivores et plus durables.

Des acteurs industriels surfent aussi sur cette vague d’écoresponsabilité. Le constructeur de matériel agricole John Deere présentera des appareils automatisés qui rendront la ferme plus productive. D’autres font la promotion de la ville intelligente et résiliente, optimisée pour éviter le gaspillage des ressources en milieu urbain.

Santé numérique

Autre thème fort autant au Québec qu’au Nevada (et ailleurs dans le monde), la santé numérique et connectée aura une place de choix au CES cette année. Qui ne rêve pas de troquer sa carte d’assurance-maladie pour un système informatisé plus sûr et, surtout, plus efficace ?

Des sociétés bien connues en santé, comme la pharmaceutique Abbott, présenteront des outils de soins à distance qui pourraient hausser à un autre niveau la télémédecine, déjà stimulée par deux années de COVID.

Spécialement pour le CES, le Collège américain des médecins urgentologues a mis sur pied un pavillon tout entier qui incarne sa vision des soins de demain. Outre des outils de diagnostic et de traitement dernier cri, on y trouve des services connectés tous azimuts qui prennent en charge plus rapidement le patient et qui accordent un rôle plus important aux premiers intervenants : ambulanciers, infirmiers, etc.

Mobilité électrique

Le CES accueille cette année 300 exposants issus du secteur automobile. Électrique et connectée, la voiture de demain se présente en 2023 comme un téléphone intelligent sur quatre roues.

À preuve, les prototypes de quelques véhicules que les grands constructeurs mettront en marché ces prochains mois. On y verra comment ces véhicules adoptent de plus en plus le modèle des services par abonnement : aide à la conduite plus avancée, navigation plus apte à éviter les bouchons de circulation, etc. Les voitures de demain offriront tout cela, moyennant une mensualité qui fera pester plus d’un automobiliste.

Métavers

Thème récurrent de 2022, le métavers revient plus fort en 2023. En fait, le CES inaugure ces jours-ci un espace entièrement dévoué à cette petite révolution promise par les environnements virtuels immersifs en tout genre.

Microsoft présentera la réalité mixte (soit la superposition de données numériques et de données visuelles à travers des lunettes connectées) adaptée aux contextes professionnels, comme la formation à distance ou le soutien technique avancé. D’autres présenteront des casques et des environnements de réalité virtuelle ludiques et décentralisés. Des fabricants sont à créer un environnement immersif ouvert à tous, en opposition au métavers privé et fermé de Meta et de ses casques Quest…

Web3

Liée de près au métavers, la technologie du Web3 et des cryptomonnaies prend aussi une place plus imposante au CES. La société CoinDesk veut faire le point sur l’évolution de cette technologie. Elle promet des applications et des innovations reposant sur la chaîne de blocs (qui donne vie à ces monnaies) qui assureront l’émergence de nouveaux services prometteurs. Le Web3 en est la principale application qui sera mise en vitrine au CES. Il s’agit d’une version à venir de l’Internet actuel qui se veut plus libre et plus décentralisée grâce à la chaîne de blocs.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.