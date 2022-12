Si vous les avez manqués

Le vélo d’hiver, de plus en plus populaire

Il y a 10 ans, les cyclistes d’hiver étaient considérés comme des « hurluberlus », voire comme une nuisance publique qu’il fallait interdire. Les temps ont changé et aujourd’hui rouler à deux roues durant la saison froide n’effraie plus autant. Le déneigement des pistes cyclables et le changement de mentalité ont fait leur oeuvre. Sur une période de 12 mois, été comme hiver, les déplacements à vélo ont augmenté de 20 % entre les années 2020 et 2021. Un Forum du vélo d’hiver rassemble même les adeptes de ce moyen de transport.