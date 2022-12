Ouvert ou fermé pour le jour de l’An ?

Ne tardez pas avant de mettre la main sur votre bouteille de mousseux. Samedi 31 décembre, les SAQ resteront ouvertes jusqu’à 17 h, pour ne rouvrir que le lundi 2 janvier à 13 h.

Pour vos besoins en aspirines et autres médicaments, les pharmacies resteront ouvertes tous les jours, mais tourneront au ralenti. Elles pourraient fermer plus tôt en début de soirée samedi. Le dimanche 1er janvier, plusieurs d’entre elles auront un service réduit et des heures d’ouverture comprises entre 12 h et 17 h.

Quant aux produits alimentaires, les épiceries devraient en général être ouvertes le 31, mais avec horaires réduits également. Ne comptez pas sur le lendemain pour vous approvisionner. La quasi-totalité des commerces sera fermée le jour de l’An — à l’exception des dépanneurs, des stations-service, des petites épiceries et de certains restaurants.

Gare aux retards

La STM modifie ses horaires d’autobus les deux premiers jours de l’année. Mieux vaut donc prévoir ses déplacements en transports en commun durant ces deux jours pour éviter les retards. Les détails de ces modifications sont disponibles en ligne.

Si vous vous déplacez à Laval, vous êtes chanceux. Vous pouvez vous déplacer gratuitement le 31 décembre.

À Québec, le RTC réduit la fréquence de passage des autobus. Le 1er janvier est considéré comme un dimanche, tandis que le lendemain du jour de l’An est considéré comme un samedi, avec les changements conséquents.

Même scénario en Outaouais, où la STC diminue le nombre d’autobus sur la route.

La culture fait une pause

Le temps ralentit durant cette période de festivités et il vous prendra peut-être l’idée d’aller vous divertir. Sachez que le Musée des beaux-arts de Montréal restera ouvert samedi, mais fera une pause le 1er et le 2 janvier. Même chose pour le Musée d’art contemporain de Montréal, qui voit d’ailleurs son horaire de samedi restreint entre 11 h et 16 h.

À Québec, le Musée de la civilisation et le Musée national des beaux-arts du Québec fermeront leurs portes le 1er janvier, mais rouvriront le lendemain.

Quelques autres belles options s’offrent tout de même en fin de semaine. Le Biodôme, la Biosphère, le Jardin botanique, l’Insectarium et le Planétarium sont ouverts tous les jours. Il est fortement recommandé d’acheter ses billets en ligne, indique la Ville de Montréal.

En revanche, le Centre des sciences sera fermé samedi et dimanche.

Les villes à l’arrêt

Une panoplie de services gouvernementaux prend congé. C’est le cas de la Cour municipale à Montréal, des bureaux de passeport (y compris le 3 janvier) et des services de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

La majorité des arénas, piscines et autres installations sportives souffleront un peu le 31 et le 1er. Certaines pourraient cependant rester ouvertes dans quelques villes ou arrondissements. Mieux vaut s’informer auprès de sa municipalité si l’on souhaite commencer l’année avec de bonnes résolutions sportives.

Puisque le jour de l’An tombe la fin de semaine cette année, plusieurs services ne sont pas touchés. C’est notamment le cas des différentes collectes (ordures ménagères, résidus résidentiels de matériaux de construction, de rénovation et de démolition, encombrants, matières recyclables, résidus alimentaires), qui sont maintenues selon l’horaire habituel dans tous les arrondissements. Les écocentres seront fermés jusqu’au lundi 2 janvier.

La Grande Bibliothèque sera fermée du samedi 31 décembre au lundi 2 janvier inclusivement.

Sur ce, bonne année !