Le miracle des citrons, limes et pamplemousses qui poussent au Québec

La culture d’arbres exotiques se taille une place importante dans les appartements et maisons du Québec. Citronniers, limettiers, pamplemoussiers et, pourquoi pas, caféiers, poivriers et gingembres fleurissent en territoire nordique grâce aux bons soins d’une communauté qui grandit de jour en jour. Tour d’horizon d’une pratique qui prend racine partout au Québec.

Qui pousse la porte de ce garage banal en banlieue de Montréal est assailli par un arôme dépaysant. Un mélange d’odeur du Biodôme et de citron vert flotte dans l’atmosphère. L’air se maintient à 27 °C. Dehors, le mercure tourne autour de -7 °C.

« On mange bien ici », jure Jean-François Thibodeau, le sourire en coin. Lui et sa femme, Véronique Hotte, cultivent une passion pour les fruits exotiques depuis plusieurs années, jusqu’à avoir converti une partie de leur maison en forêt tropicale. Plus d’une soixantaine de plantes tropicales ou subtropicales prospèrent chez eux. Un arbre d’agrumes, dans les meilleures conditions, peut produire jusqu’à une trentaine de fruits par floraison.

Et il y en a vraiment pour tous les goûts : six variétés de citrons, cinq de limes, des mangues, des oranges, des pamplemousses, des figues, des grenades, du gingembre, du poivre. Il y a même des caféiers. Le couple pousse actuellement l’expérimentation jusqu’à tenter de faire germer une noix de coco.

« On s’est plantés une couple de fois », reconnaît Jean-François. Et pour cause : ni lui ni sa femme n’ont étudié l’horticulture. C’est donc par la méthode essai-erreur qu’ils sont parvenus à trouver le ratio d’engrais requis, le niveau de lumière adéquat et la température idéale pour ces plantes capricieuses.

Il va sans dire que ces plantes ne supportent pas le froid. « L’été, c’est tout le monde dehors », explique Véronique Hotte, tandis qu’au-dessous de 10 °C, c’est risqué. Sous la barre du 0 °C, toute cette jungle meurt.

Le couple le reconnaît, il a investi bien plus que la normale dans cette agriculture urbaine. Près de 10 000 $ ont été dépensés pour tout l’équipement. Quatre lumières inondent de 1000 watts les dizaines de plantes, entraînant des coûts d’électricité d’une centaine de dollars par facture. Arroser soigneusement ces bosquets fruitiers, préparer les boutures et ajuster le microclimat du garage prend entre quatre et cinq heures de travail par semaine.

« Il y a quelques semaines, j’ai eu envie de tout laisser ça. Mais tous ceux qui font pousser des agrumes passent par là, confie Jean-François. On fait ça parce qu’on veut pouvoir être autonomes sur le plan alimentaire. »

Un zeste de fantaisie au chalet

Pas besoin d’être aussi exalté pour récolter des fruits tropicaux au nord du 45e parallèle. La pandémie a attisé l’intérêt des apprentis jardiniers, et le nombre de petits citronniers ou limettiers québécois a explosé. La communauté des passionnés d’agrumes au Québec compte maintenant plus de 12 000 adeptes sur Facebook.

Chantal Bourret a démarré en 2020 sa petite production de citrons, de limes et de pamplemousses dans une chambre d’ami. D’une simple « expérience », ses arbres ont fini par produire une trentaine de fruits juteux et infiniment plus frais qu’en magasin.

« Les agrumes, c’est superfacile à faire pousser. J’en ai d’autres dans mon chalet. Je les installe plein sud [pour le soleil], avec l’air sec du feu de bois, et il y a zéro problème là-dedans », dit-elle avec enthousiasme.

« J’en ai perdu un jusqu’à maintenant. La seule chose à laquelle [les agrumes] sont sensibles, c’est l’humidité dans les racines. Les gens perdent leurs agrumes parce qu’ils les arrosent l’hiver comme en été. Je leur donne de l’eau quand ils me le demandent, quand les feuilles frisent et se recroquevillent. Sinon, je n’y touche pas. »

En ce qui concerne la pollinisation des fleurs, indispensable à la fructification, Chantal Bourret balaie le problème du revers de la main. « Tu brasses le pot et ça finit là. » Les plus dévoués utiliseront un ventilateur pour que circule le pollen ou utiliseront un pinceau pour effleurer chaque pistil.

Si le pouce vert lime vous titille, veillez à ne pas utiliser une graine d’un fruit acheté au magasin. « Ça va faire une belle plante verte » qui ne donnera des fruits qu’au bout de 20 à 30 ans, dixit Jean-François Thibodeau. Mieux vaut, pour débuter, se trouver une bouture auprès d’un autre amateur d’agrumiculture.

Une orangeraie québécoise

Vyckie Vaillancourt possède la seule entreprise qui cultive des agrumes destinés à la vente. O’Citrus approvisionne plusieurs restaurants chics de Montréal à partir de sa serre de Laval.

L’art de l’agrume repose sur le choix du fruit et les soins qu’on leur accorde, indique l’agricultrice, dont la famille occupe la même terre depuis sept générations. « Certains types d’agrumes ne sont pas faits pour pousser ici. Pour d’autres, je n’ai rien à faire et ça pousse tout seul ! »

Tous ces plants poussent en pot, ce qui ne permet pas d’oblitérer le rythme des saisons. L’hiver, après la récolte de mi-décembre, les arbres perdent leurs feuilles et « tombent en dormance ». Rien d’anormal là pour ces arbres, qui retrouveront leurs couleurs le printemps venu.

« On m’appelle souvent pour des conseils, confie Mme Vaillancourt. La plus grande question qu’on me pose, c’est si je vends des arbres. Mais je ne veux pas me lancer là-dedans. C’est une vraie gestion. »

Pour cela, il faut se tourner vers Dany Bonneau, de l’entreprise Brugmansia Québec, qui vend tout ce qu’il faut pour réussir ses rutacées.

Ses ventes ont explosé avec la pandémie. Ces trois meilleurs agrumes : la Key Lime, la lime de Perse et le citron Meyer. « Ses trois variétés produisent tout le temps », assure-t-il.

Les quelques douzaines de fruits récoltés par plant peuvent paraître peu pour certains. D’autant plus que leur goût est parfois moins sucré que d’habitude si l’arbre manque de chaleur en automne, au moment de la floraison. « Mais, c’est toute une fierté. Tu n’as pas besoin de les acheter », dit Dany Bonneau.

Gare à ceux qui cueillent les fruits trop tôt, avertit-il. Certains patientent aussi trop longtemps et se retrouvent avec des fruits secs qui ont trop mûri. « Quand il y a plusieurs fruits, tu en cueilles un, tu y goûtes, et si tu aimes ça, tu récoltes les autres fruits tout de suite. »