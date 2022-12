6 13 septembre | Dans un reportage publié en marge de la campagne électorale provinciale, Le Devoir est allé à la rencontre de personnes en situation de pauvreté afin de rendre compte de leur rapport à la politique et aux élections. Francis Vachon a notamment photographié Adjo Vicencia Akafé, sans emploi depuis une dépression en 2020. « Elle a revêtu son plus beau costume traditionnel pour me recevoir, raconte le photographe. Plusieurs symboles religieux ornaient son appartement, et les intégrer à ma photo me permettait de bien raconter ce qu’elle était. » Francis Vachon Le Devoir