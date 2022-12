Paix, amour et menace à la sécurité nationale

Pour cette série, Le Devoir vous fait entrer dans les coulisses de grands reportages de ses journalistes en 2022. À Ottawa, Boris Proulx a vécu dans le bruit des camions du Convoi de la liberté.

Debout sur une remorque de camion transformée en petite scène, un orateur scande aux quelques manifestants présents que la police ne peut pas les arrêter, puisque ce serait contraire à la Constitution canadienne.

En tournant simplement la tête, je peux constater que la police peut, en fait, bel et bien les arrêter. Au-delà de l’édifice de l’est du parlement fédéral, sur une rue Wellington bloquée depuis trois semaines par des camions, des participants du Convoi de la liberté d’Ottawa sont en train de se faire passer les menottes.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

« Arrêtez de raconter de la bullshit ! C’est assez ! Vous êtes payés avec mes taxes, tabarnak, arrêtez ! » hurle un manifestant québécois juste à côté de moi. L’homme tient un drapeau du Canada dans sa main droite. Il brandit son index gauche au visage d’un journaliste de TVA Nouvelles qui reste bien concentré sur son direct.

Je ne veux manquer pas même une seconde de l’action. Il fait tellement froid que je dois remettre ma main dans ma poche chaque fois que j’agrippe mon téléphone. Le temps de prendre une photo, d’écrire un tweet ou de publier une courte vidéo sur Instagram, je ne sens plus le bout de mes doigts.

Or, l’action se fait attendre. L’ambiance est tendue, électrique. Après trois week-ends d’occupation du centre-ville de la capitale fédérale, les policiers sont pour une première fois présents en très grand nombre. Nous sommes vendredi, et les autorités sont déterminées à mettre fin à l’occupation avant son quatrième week-end. Ils sont investis de tous nouveaux pouvoirs d’urgence.

Lente confrontation

Casqués, matraque à la main, ils avancent à pas de tortue. Plusieurs lignes de front se dessinent. Je suis refoulé jusque devant l’édifice du Sénat. Des manifestants sortent des pelles pour former un mur de neige, destiné à ralentir l’avancée des policiers.

Mon téléphone meurt : pile épuisée. Par chance, je croise la journaliste du journal Le Droit, qui est équipée d’une batterie portative. Elle me la prête. « TVA vendue ! » crie une femme à un journaliste de Radio-Canada. La femme porte en guise de cape un drapeau injuriant le premier ministre Justin Trudeau.

Je décide de me balader derrière le front, où l’occupation se poursuit presque normalement. C’est beaucoup plus calme. Joyeux, même. Un bidon d’essence est abandonné dans la rue. Ça sent la fumée de diesel. Des haut-parleurs crachent de la musique populaire. Des manifestants prennent une pause de la confrontation avec la police pour danser en habit de neige. Quelques enfants jouent. Je sens une odeur de cannabis. L’alarme d’un camion qui recule retentit. « Les médias sont le virus », est-il écrit sur l’un des mastodontes.

Une femme se met à genoux au beau milieu de la rue, à distance de la lente, mais inéluctable marche policière. Des agents, ceux-là de la Sûreté du Québec, se trouvaient devant le Château Laurier, à un jet de pierre du parlement. Des camions stationnés depuis des semaines sont maintenant encerclés. Ça sent la fin de l’aventure pour le Convoi.

Pas de secours divin

La manifestante commence à prier le Seigneur. D’autres pieux manifestants la rejoignent. Ils se prennent dans les bras en communion. « Dieu, nous vous demandons votre aide, maintenant. » Aucune action divine n’empêche l’avancée dans la neige des policiers, qui enjambent facilement le barrage de neige érigé pour les ralentir.

Une génératrice déposée au beau milieu de la rue est en marche. Sous un petit abri de camping, je remarque de nombreuses bonbonnes de propane entreposées. Un manifestant me demande de l’aider à les déplacer, alors que la confrontation policière s’approche. Je décline poliment. Je dois écrire mon article.

La lente opération ne prendra fin que le lendemain, samedi. Le New York Times retiendra que des manifestants, restés dans leur véhicule tout ce temps-là, ont été délogés « à bout portant » par la police. La couverture du célèbre quotidien américain cite abondamment les manifestants qui se filment eux-mêmes en direct sur les réseaux sociaux.

Une manifestante tombée devant des policiers à cheval avait aussi mis en marche la machine à rumeur. Le New York Times rapporte d’ailleurs incorrectement qu’elle a été piétinée. « C’est très pas faux », a affirmé un manifestant qui la croyait morte. En fait, le bureau des enquêtes indépendantes ontarien conclura deux mois plus tard qu’elle n’a jamais été sérieusement blessée.

Je termine le marathon de travail dans la voiture, en route pour le plateau de l’émission Tout le monde en parle. Je peux lire, dans mes notes : « restes-en aux faits. » J’ai l’étrange impression que les faits ne satisferont personne.