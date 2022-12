Un redoux qui limite les activités hivernales

La montée du mercure bien au-delà des normales saisonnières pourrait complexifier les sorties hivernales dans les prochains jours, à Montréal comme ailleurs au Québec, quelques jours après une tempête hivernale qui a permis aux centres de ski de la province de renflouer leurs coffres.

De Larouche, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en passant par Saint-Apollinaire, dans Chaudière-Appalaches, et Boischatel, dans la Capitale-Nationale, plusieurs municipalités ont annoncé vendredi la fermeture temporaire de leurs patinoires extérieures, en raison des températures au-dessus du niveau de congélation et de la pluie qui marqueront les conditions météorologiques dans les prochains jours un peu partout dans le sud du Québec.

À Montréal, où le mercure oscillera entre 3 et 9 degrés Celsius le jour jusqu’à mercredi prochain, la grande majorité des patinoires extérieures demeurent également fermées. La patinoire réfrigérée de l’esplanade Tranquille, au centre-ville de Montréal, est quant à elle ouverte, tandis que celle du Vieux-Port sera exceptionnellement fermée samedi.

D’ailleurs, l’organisme Les amis de la montagne a confirmé vendredi après-midi la fermeture temporaire de toutes les installations hivernales du parc du Mont-Royal ce vendredi et samedi en raison des « conditions météorologiques ». La patinoire extérieure, les pistes de ski de fond et les glissades de cet immense espace vert ne seront donc pas accessibles la veille du jour de l’An, et possiblement les jours suivants. « Souhaitons de la neige toute fraîche et dans l’intervalle, visitez notre site Web pour connaître les conditions avant de vous déplacer », ajoute l’organisme dans une publication Facebook.

De nombreux sentiers de ski de fond sont d’ailleurs fermés un peu partout à Montréal, bien que certains demeurent ouverts. C’est le cas notamment des sentiers situés sur le site du Jardin botanique et au parc Maisonneuve, dans Rosemont–La Petite-Patrie, ou encore au parc Angrignon, dans le Sud-Ouest, où l’on peut pratiquer du ski de randonnée.

La pêche sur glace retardée

À Sainte-Anne-de-la-Pérade, en Mauricie, la pêche « aux petits poissons des chenaux », le surnom donné au poulamon atlantique, est devenue une tradition du temps des fêtes pour des milliers de Québécois. Or, cette année, l’ouverture officielle, qui devait avoir lieu le 26 décembre, a été retardée par les conditions météorologiques. Ainsi, actuellement, seulement 40 chalets sur un total de 450 ont été installés et « on a arrêté l’installation en attendant la fin du redoux », indique au Devoir le porte-parole de l’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne, Steve Massicotte.

L’ouverture « finale » du site sera donc considérablement retardée cette année, ajoute M. Massicotte, qui prévoit que « les gens pourront réserver leur place le 7 janvier », tandis que ce festival de pêche sur glace doit prendre fin le 19 février.

« C’est évident que lorsqu’on perd le temps des fêtes, c’est quand même important comme perte économique », relève M. Massicotte, qui se console toutefois en rappelant qu’il y a deux ans, la pêche aux petits poissons des chenaux n’avait commencé que le 20 janvier. « Cette année, si on est là le 7 janvier, c’est déjà un peu mieux. »

Pour les stations de ski, ce redoux représente un moindre mal puisqu’une part importante de leur achalandage pendant le temps des fêtes a lieu entre Noël et le jour de l’An. La clientèle a d’ailleurs été particulièrement importante après la tempête hivernale qui a recouvert une bonne partie du Québec d’un épais manteau blanc ces derniers jours, relève le président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec, Yves Juneau.

« On vient de connaître des journées d’achalandage exceptionnelles au Québec dans les derniers jours en raison de la tempête », souligne-t-il en entrevue vendredi. Quant à la remontée des températures et à la pluie attendue dans les prochains jours, « on s’en serait bien passé », convient-il. Mais « ce n’est pas ça qui va nous arrêter », ajoute M. Juneau, qui rappelle que les stations de ski disposent d’une « machinerie » de plus en plus performante qui leur permet d’assurer la qualité de leurs pistes malgré ces épisodes de redoux. La montée actuelle du mercure pourrait toutefois entraîner des dépenses supplémentaires en matière de production de neige pour plusieurs centres de ski, évoque-t-il.

« Évidemment que la température pose des défis en matière d’enneigement », reconnaît d’ailleurs la directrice des communications du Massif de Charlevoix, Isabelle Vallée, qui indique que la station de ski « redouble d’efforts » pour s’assurer que ses installations demeurent praticables dans les prochains jours. L’ouverture des pentes pourrait se faire de façon progressive pour assurer « la sécurité de la clientèle », tout en ouvrant « un maximum de pistes », indique-t-elle. « Chose certaine, actuellement, 100 % de notre territoire n’est pas ouvert », ajoute Mme Vallée.

Christian Dufour, directeur marketing pour Les Sommets, qui regroupe les monts Saint-Sauveur, Gabriel, Olympia et Morin-Heights, est quant à lui « vraiment confiant qu’on pourra offrir de belles conditions dès lundi prochain » aux skieurs. « Avec la machinerie qu’on a, l’accumulation de neige qu’on a eue est très positive », souligne-t-il. M. Dufour s’attend d’ailleurs à ce que la clientèle soit au rendez-vous dans les prochains jours, les résidents souhaitant profiter du temps « pour jouer dehors », à l’exception des jours de pluie. « Si les températures sont belles la semaine prochaine, on devrait avoir un bon achalandage. »