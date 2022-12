Après une tempête à Noël, de la pluie pour le jour de l’An

Après la neige… la pluie ! Les Québécois demeurant dans le sud de la province auront droit à un réveillon du jour de l’An glissant et mouillé cette année, alors que la température sera anormalement élevée pour cette période-ci de l’année.

Décidément, Dame Nature n’aura laissé aucun répit aux Québécois pendant le temps des fêtes cette année. Après une veille de Noël marquée par une tempête hivernale entraînant d’importantes précipitations de neige et des bourrasques qui ont plongé des centaines de milliers de Québécois dans le noir, incluant certains qui étaient toujours sans électricité vendredi matin, le réveillon du Nouvel An se fera sous la pluie cette année dans la plupart des régions du sud de la province.

Dans plusieurs secteurs, incluant entre autres Montréal, Québec, Saguenay, la région de l’Outaouais et celle de la Mauricie, les précipitations de pluie pourraient commencer dans la nuit de vendredi à samedi et se poursuivre jusqu’à dimanche. La veille du jour de l’An, le mercure continuera d’ailleurs sa remontée. Il oscillera d’une région à l’autre du sud de la province autour de 5 à 8 degrés Celsius. « C’est quand même très élevé », relève Simon Legault, qui est météorologue pour Environnement Canada.

La température maximale moyenne à ce temps-ci de l’année est de -5 degrés, indique-t-il.

« On risque de battre quelques records de température, surtout la nuit », puisque le temps demeurera doux après le coucher du soleil, entrevoit ainsi M. Legault. Chose certaine, cette période de festivités sera un peu maussade pour les adeptes de ski, de motoneige, de pêche sur glace et d’autres activités hivernales, puisque cette pluie et cette température au-dessus du point de congélation feront disparaître une partie de la neige accumulée au sol dans bien des régions de la province, ajoute le météorologue. « Ce n’est pas un très beau début de saison hivernale », lance-t-il.

S’approcher des records, sans les atteindre

À Montréal, le mercure devrait atteindre 6 degrés Celsius le 31 décembre, tandis qu’une pluie intermittente viendra tracasser les fêtards souhaitant célébrer l’arrivée de la nouvelle année dans les bars. Aucun record de chaleur ne sera toutefois atteint dans la métropole, puisqu’en 1965, la température avait atteint 12,2 degrés le jour du réveillon de la Saint-Sylvestre, égalant alors le record enregistré 90 ans plus tôt, en 1875.

À Québec, la température pourrait atteindre 7 degrés dans la journée de samedi, soit 3 degrés en dessous du record atteint à la même date en 1936. Des accumulations de 5 à 10 mm de pluie sont par ailleurs attendues dans la capitale nationale pour le réveillon du jour de l’An. Un imperméable sera donc de mise pour les résidents qui prendront part aux nombreuses activités extérieures prévues samedi soir dans le Vieux-Québec.

De 10 à 15 mm de pluie devraient aussi tomber samedi en Mauricie ainsi qu’en Outaouais, tandis que le mercure grimpera à 5 degrés à Saguenay et à 7 degrés à Rimouski samedi. Plus au nord, l’Abitibi-Témiscamingue pourrait pour sa part recevoir de légères précipitations de neige le 31 décembre.

Pluie verglaçante

Un avertissement de pluie verglaçante a d’ailleurs été émis pour quelques secteurs en Gaspésie ainsi que sur la Côte-Nord, où l’on prévoit entre 1 et 3 mm de verglas à partir de ce soir jusqu’à samedi matin. Simon Legault se veut toutefois rassurant.

« Ce ne sont pas de très grosses quantités, donc ça ne devrait pas avoir de gros impacts sur le réseau électrique », indique le météorologue. Cette pluie verglaçante pourrait toutefois rendre les routes et les trottoirs glissants, prévient Environnement Canada dans une alerte émise en ligne.

Les précipitations de pluie, en faisant fondre la neige, pourraient par ailleurs générer du brouillard par endroits, indique Simon Legault, d’Environnement Canada. « Pour les gens qui vont devoir se déplacer, ça peut créer des difficultés. Il faut être prudent et être prêt à modifier ses déplacements », ajoute le météorologue.