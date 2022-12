Dans le rétroviseur : il y a un an, le retour du couvre-feu

« On va être capables d’avoir un beau Noël et un beau jour de l’An », avait prédit en novembre 2021 le premier ministre François Legault. C’était sans prévoir l’arrivée du fameux variant Omicron du coronavirus.

Quelques semaines plus tard, les cas de contamination explosaient et la situation dans les hôpitaux le forçait à une volte-face. Comme annoncé lors de la conférence de presse du 30 décembre 2021, le réveillon du jour de l’An 2022 s’est donc finalement déroulé sous le signe du couvre-feu entre 22 h et 5 h au Québec.