4 18 février | Le Convoi de la liberté restera gravé dans la mémoire des journalistes comme l’un des événements les plus difficiles à couvrir de l’année 2022, surtout à cause de la rudesse de l’hiver et de l’hostilité de certains participants. Plusieurs jours après l’arrivée des manifestants à Ottawa, Jacques Nadeau s’est rendu dans la capitale fédérale, en compagnie des journalistes Boris Proulx et Marco Bélair-Cirino, pour rencontrer « les camionneurs obstinés à y rester aussi longtemps que possible ». C’était « le bordel », dit-il, et ce, dans un « froid incroyable ». Jacques Nadeau Le Devoir