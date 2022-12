Un premier magasin légal de cannabis à New York

Un premier magasin légal de cannabis ouvrira ses portes à New York jeudi. Les boutiques vendant illégalement de la marijuana se sont multipliées dans la Grosse Pomme au cours des derniers mois.

En accordant à l’automne des permis de vente de cannabis à plusieurs organismes à but non lucratif et à des entreprises, l’État de New York espérait créer de nombreux emplois en plus de récolter des fonds qui serviraient à financer ses infrastructures, tout en luttant contre la criminalité.

Afin de contrer les impacts liés à des décennies de prohibition aux États-Unis, les entreprises qui obtiennent un permis de vente de cannabis doivent s’assurer d’offrir des possibilités d’emploi à des personnes ayant été condamnées pour consommation ou possession de cannabis.