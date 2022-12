De retour au travail, les avocats de l’aide juridique se dotent d’un nouveau mandat de grève

Le retour au travail des avocats de l’aide juridique de Laval et de Montréal pourrait s’avérer bref, au moment où le syndicat qui les représente a annoncé mercredi s’être doté d’un nouveau mandat de grève de 10 jours afin de faire pression sur l’employeur en faveur de meilleures conditions de travail.

Le 23 décembre, le Syndicat des avocats et avocates de l’aide juridique de Montréal et Laval, affilié à la CSN, a entamé une grève de ses membres qui s’est étirée jusqu’au 27 décembre. « C’était une grève historique. C’était la première fois que les avocats de l’aide juridique faisaient cinq jours de grève consécutifs, de surcroît pendant le temps des fêtes », explique au Devoir la présidente du syndicat, l’avocate Justine Lambert-Boulianne.

De retour au travail mercredi, les avocats de l’aide juridique ont pris part à une assemblée générale de leur syndicat, lors de laquelle ils ont voté à 97 % en faveur d’un nouveau mandat de grève de 10 jours. Les avocats seront toutefois en poste jeudi, ceux-ci n’ayant pas encore décidé quand ils tomberont de nouveau en grève.

Ceux-ci ont d’ailleurs plusieurs facteurs à tenir en compte avant d’entamer une nouvelle grève, explique Justine Lambert-Boulianne. Le syndicat ne disposant pas d’un « fonds de grève », les avocats de l’aide juridique doivent assumer de leurs poches les impacts financiers de ces journées de débrayage. Leurs clients risqueraient par ailleurs d’être durement touchés si une grève survenait après le temps des fêtes, période pendant laquelle le système judiciaire tourne au ralenti.

« On n’a pas nécessairement un portrait encore complet des impacts que ça aura au Québec », évoque Me Lambert-Boulianne. Les avocats de l’aide juridique, rappelle-t-elle, s’occupent tant de dossiers reliés au droit criminel qu’au droit civil, à l’immigration et au droit au logement, entre autres.

Déjà, pendant la grève menée du 23 au 27 décembre, les avocats du secteur privé « ont été submergés d’appels », tandis que les cadres du Centre communautaire juridique de Montréal et Laval auraient refusé « d’assurer un service minimal » pour compenser les impacts de ce débrayage, affirme Justine Lambert-Boulianne.

« On était assez triste de constater ça et la priorité des avocats d’aide juridique, ce sont nos clients, donc on met ça dans la balance à savoir quand on va mettre en place les prochains moyens de pression », affirme l’avocate, selon qui « la balle est dans le camp de l’employeur ».

Conditions de travail

Par ces moyens de pression, les avocats de l’aide juridique souhaitent notamment dénoncer le fait que ceux-ci se sont fait proposer par l’État une hausse salariale de 6 % sur trois ans, tandis que les procureurs de la Couronne ont obtenu en 2020 des augmentations salariales totalisant 10 % en quatre ans. Les avocats de l’aide juridique réclament ainsi la parité salariale avec leurs collègues de la Couronne.

Le syndicat allègue par ailleurs que le Centre communautaire juridique de Montréal et Laval aurait menacé des avocats de l’aide juridique de sanctions disciplinaires s’ils ne se rendaient pas disponibles pour travailler pendant le temps des fêtes. Une façon de faire qui va à l’encontre de la convention collective conclue avec l’employeur, qui est échue depuis le 31 décembre 2019.

Ce conflit syndical survient d’ailleurs au moment où les avocats de l’aide juridique sont confrontés à un nombre croissant de demandes de la part de Québécois à faible revenu. En matière de violence conjugale, notamment, « le nombre de dossiers a augmenté énormément », relève Justine Lambert-Boulianne. Or, « si on veut continuer de recruter des gens qui ont la passion et le talent [pour travailler comme avocats à l’aide juridique], il faut que les conditions suivent » , ajoute-t-elle.