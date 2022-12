7 12 septembre | Deux prisons de la région de Kingston, en Ontario, offrent à une dizaine de détenus de travailler dans des fermes adjacentes aux bâtiments principaux. « Ça leur permet une réinsertion par le travail et l’apprentissage, souligne Valérian Mazataud, qui a passé une journée complète sur une ferme. J’ai trouvé le contraste assez fascinant, alors qu’on voit la culture maraîchère appétissante et qu’en arrière, on devine l’environnement carcéral. » Valérian Mazataud Le Devoir