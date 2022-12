Quoi surveiller aujourd’hui ?

La fin des pannes

C’est aujourd’hui que les quelques dizaines de milliers de Québécois qui étaient encore plongés dans le noir mardi — dans certains cas depuis plusieurs jours — devraient pouvoir de nouveau allumer la lumière dans leur demeure. Déjà, mardi, Hydro-Québec annonçait que près de 650 000 foyers avaient été rebranchés à son réseau, soit 95 % de tous les ménages qui se sont retrouvés sans électricité en marge d’une importante tempête hivernale qui a balayé le sud de l’Ontario et le Québec la semaine dernière. Les régions qui ont été les plus touchées sont la Capitale-Nationale, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord.

Un retour à la normale est aussi attendu ce mercredi pour les liaisons par train entre Montréal et Toronto ainsi qu’entre Ottawa et la Ville Reine, a annoncé mardi le transporteur Via Rail. Ces trajets avaient été annulés le 24 décembre, puis les deux jours suivants, en raison du déraillement d’un train de marchandises du Canadien National près du village de Grafton, situé entre Kingston et Toronto.