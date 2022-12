Quoi retenir du long congé de Noël ?

Une tempête pour Noël

Noël n’aura décidément pas été de tout repos pour des milliers de Québécois cette année. Une tempête, qui a débuté jeudi soir, a frappé tout le Québec, en plus d’affecter durement nos voisins du Sud. Elle a laissé sur son passage des milliers de personnes sans électricité : au sommet de la perturbation météorologique sans précédent, 380 000 clients québécois n’avaient plus accès au courant. Selon Hydro-Québec, ce sont plus de 670 000 abonnés qui ont été touchés à un moment ou un autre depuis jeudi dernier.

Les accumulations de neige et de pluie, les forts vents et les routes aux allures de patinoire : tous les ingrédients étaient réunis pour que les accidents de la route se multiplient, non seulement au Québec, mais aussi aux États-Unis, où plus de 50 personnes ont péri depuis le début d’une tempête hivernale déjà qualifiée d’historique. D’importantes chutes de neige ont aussi fait plusieurs morts au Japon dans les derniers jours.

Les conditions météorologiques ont par ailleurs entraîné des milliers d’annulations de vols au Canada et aux États-Unis, tandis que les trains de Via Rail reliant Montréal à Toronto ont été paralysés pendant quelques jours en raison du déraillement d’un train de marchandises. Les déplacements par voie aérienne comme terrestre étaient toutefois en voie de revenir à la normale mardi, tandis qu’Environnement Canada a annoncé qu’un important redoux se profilait dans la plupart des régions du Québec et des Maritimes mercredi.