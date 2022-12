2 9 juillet | «Massacre à la tronçonneuse», «La nuit déchirée», «Star Trek. Premier contact»… Ces films sont devenus des classiques, et l’actrice sud-africaine Alice Krige figure dans chacun d’entre eux, ainsi que dans des dizaines d’autres. Marie-France Coallier a eu la chance de la photographier alors qu’elle était de passage à Montréal pour le Comiccon cet été. Elle est « une actrice culte du cinéma d’épouvante et de science-fiction », rappelle-t-elle. « Un moment de grâce est survenu » lorsqu’une brise s’est élevée pour faire flotter ses cheveux, sa robe et son écharpe dans le vent. Marie-France Coallier Le Devoir