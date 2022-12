Un voyage aux Bahamas qui vire au cauchemar

Une famille de Magog attendait avec enthousiasme de réaliser un voyage de deux semaines aux Bahamas à temps pour Noël. Elle s’est plutôt retrouvée coincée pendant 20 heures dans un train liant Montréal à Toronto, avant de voir le vol qui devait la mener à cette destination soleil être annulé à la dernière minute, transformant cette escapade du temps des fêtes en un véritable cauchemar.

Noémie Ouellet devait d’abord prendre un vol de Montréal à Toronto le 23 décembre avec son conjoint et ses trois enfants, pour ensuite se rendre aux Bahamas, dans les Caraïbes, mais WestJet a annulé le jour même ce trajet en raison d’une importante tempête hivernale qui balayait alors le sud de l’Ontario et le Québec. Dans un courriel au Devoir, West Jet a indiqué mardi avoir annulé 333 vols qui devaient avoir lieu le 23 décembre, en partance de différentes régions du pays, un nombre nettement plus élevé qu’à l’ordinaire.

Le vol qui devait mener Mme Ouellet et ses proches aux Bahamas le 24 décembre était pour sa part maintenu, du moins initialement. La famille a alors décidé de prendre un train en partance de Montréal vers Toronto à 18 h 48 le 23 décembre. Ce trajet, qui prend normalement un peu plus de cinq heures, s’est finalement étiré sur une période de 20 heures, a raconté Mme Ouellet lorsque jointe par Le Devoir mardi.

« C’était un peu traumatisant », a confié la mère de trois enfants âgés de trois, huit et dix ans. « On n’a rien su pendant qu’on était sur le train à part qu’il y avait un délai », a-t-elle ajouté, en déplorant le manque de communication et de soutien de la part de Via Rail pendant ce trajet.

Par courriel, Via Rail indique que de nombreux facteurs reliés aux « conditions météorologiques extrêmes » ont forcé des trains à être immobilisés de longues heures dans le corridor Québec-Windsor, dans la nuit du 23 au 24 décembre. « Qu’il s’agisse de pannes de courant, d’arbres sur les voies et même de la chute d’un arbre sur une locomotive, les conditions sur l’infrastructure entretenue par le CN ont rendu impossible le déplacement de certains de nos trains », indique l’entreprise, qui assure avoir tout fait pour garder ses clients « en sécurité et au chaud » pendant ces délais.

« On a passé la nuit dans le train. Il faisait très froid », s’est quant à elle remémorée Noémie Ouellet. Et le lendemain matin, « il n’y avait plus de nourriture » disponible, sauf quelques collations, comme « des petits biscuits secs », a-t-elle raconté en entrevue.

Les toilettes, pour leur part, « étaient bouchées » et n’étaient donc plus utilisables pour les passagers. « Ils ne sont vraiment pas prêts pour ce genre de situation là », s’offusque la mère de famille, en référence à Via Rail.

« Tous les passagers ont atteint leur destination finale avant la fin de la journée du 24 décembre, mais nous comprenons que l’expérience a été éprouvante pour certains », a pour sa part écrit le transporteur au Devoir.

Une fois arrivée samedi après-midi à l’aéroport international Pearson, à Toronto, la famille a alors appris que le vol qui devait les mener aux Bahamas, lui aussi géré par WestJet, avait été annulé. La famille a alors tenté de trouver un vol ou un départ en train pour retourner à Montréal, en vain.

Après avoir passé une nuit à l’hôtel pour se reposer « dans un vrai lit », la famille a finalement rebroussé chemin le jour de Noël en direction de Montréal dans une voiture louée, avant de récupérer sa voiture personnelle dans l’aéroport de la métropole québécoise et de retourner au bercail, à Magog, a raconté Mme Ouellet.

« On n’a pas l’intention de réutiliser les services de Via Rail et de West Jet », a lancé la mère de famille, qui s’est plainte auprès des deux transporteurs. Les deux entreprises lui ont depuis offert un remboursement complet des trajets pour lesquels la famille avait déboursé, tandis que Via Rail a aussi accordé un crédit pour un futur déplacement.

Le calme après la tempête

Le transporteur Via Rail a quant à lui repris mardi ses liaisons par train entre Montréal et Toronto ainsi qu’entre Ottawa et Toronto, mais selon un horaire modifié. Ces trajets avaient été annulés le 24 décembre, puis les deux jours suivants, en raison du déraillement d’un train de marchandises du Canadien National près du village de Grafton, situé entre Kingston et Toronto.

Les trains entre Toronto et Montréal devraient finalement se déplacer selon leur « horaire régulier » à partir du 28 décembre, a indiqué Via Rail sur Twitter, mardi après-midi. « En raison de la congestion continue sur ces routes, des délais sont à prévoir en cours de route », ajoute néanmoins le transporteur.

Tous les trains sur les routes Toronto - Ottawa et Toronto – Montréal circuleront selon l’horaire régulier à partir du 28 décembre. En raison de la congestion continue sur ces routes, des délais sont à prévoir en cours de route. — VIA Rail Canada (@VIA_Rail) December 27, 2022

La compagnie aérienne WestJet a pour sa part indiqué par courriel mardi n’avoir comptabilisé que 12 vols annulés sur un total de 574 vols prévus dans la journée. « Nos opérations se sont stabilisées et la reprise est maintenant en meilleure position », indique une porte-parole de WestJet, Morgan Bell.

Le nombre d’annulations associées à ce transporteur est d’ailleurs en diminution constante depuis le 23 décembre, passant de 333 vols annulés vendredi à 29 le 26 décembre, selon les données fournies par l’entreprise au Devoir. Lundi, ce sont ainsi 96 % des vols qui ont pu décoller comme prévu, ajoute Mme Bell.

Le service de suivi FlightAware faisait pour sa part état mardi après-midi de 53 vols annulés dans les 24 dernières heures en partance de l’aéroport international Pearson, à Toronto, un nombre chutant à seulement 6 départs annulés pendant cette période à l’aéroport Montréal-Trudeau.

La situation demeure toutefois critique aux États-Unis, où FlightAware fait état de plus de 3000 vols annulés mardi, sur un total d’environ 4900 à l’échelle mondiale. La tempête hivernale d’une ampleur historique qui fait rage au sud de la frontière a d’ailleurs entraîné la mort d’au moins 50 personnes dans les derniers jours.