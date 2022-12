Centres d’appels d’urgence du Québec: crise en vue à cause d’une pénurie d’employés

Un syndicat qui représente des répartiteurs de services de santé et d’urgence affirme que sans moyens financiers supplémentaires, un bris de service catastrophique pourrait éclater dans les centres d’appels du Québec.

Le président de la Fédération des employés du Préhospitalier du Québec (FPHQ), Daniel Chouinard, ajoute que le secteur est notamment aux prises avec une pénurie de personnel devenue insoutenable.

Il affirme qu’il existe des vides horaires dans des centres d’appels d’urgence, y compris pour le central 911, ce qui augmente les temps de réponse aux appels de détresse nécessitant le déploiement de services ambulanciers.

Il ajoute que le manque de personnel provoque des semaines de travail de plus 70 heures pour certains travailleurs et que la rémunération horaire de 21,37 $ est trop faible. Des employés ont donc quitté leur travail à cause des conditions de travail.

Daniel Chouinard rappelle que le travail des répartiteurs d’urgence exige des connaissances et de l’expertise en soin de santé de même qu’une capacité à décortiquer à distance les scènes d’incidents afin de pouvoir communiquer les bonnes directives aux personnes en détresse.

M. Chouinard demande au gouvernement du Québec de signer rapidement une convention collective qui assurerait une stabilité au fonctionnement quotidien du travail des répartiteurs, sinon, des bris de service pourraient survenir.

La convention collective de ces travailleurs est échue depuis neuf mois.

La FPHQ réunit près de 2500 travailleurs, incluant aussi des ambulanciers et du personnel de soutien et de bureau.