Le Convoi de la liberté 2023 s’en va plutôt… à Winnipeg

Le prochain « Convoi de la liberté » n’aura pas pour destination Ottawa, mais plutôt…. Winnipeg, au Manitoba. Le groupe organisateur en a fait l’annonce avant même d’en informer le service de police.

« Le “Convoi de l’unité du monde” sera à Winnipeg, au Manitoba. C’est notre annonce d’aujourd’hui, c’est notre cadeau pour vous », a annoncé un organisateur surnommé Big Bear, aux côtés de James Bauder, dans une vidéo en direct sur Facebook le jour de Noël.

Le fondateur du groupe Canada Unity modifie aussi le nom de l’événement pour inclure un volet supposément international. « Nous allons aussi avoir l’aspect “Convoi du monde” à tout ça. Combien de nations viendront faire un convoi simultanément ? », a lancé M. Bauder avec enthousiasme, sans donner beaucoup d’explications sur le choix de Winnipeg comme destination finale du nouveau convoi.

Initialement, le projet était présenté comme l’organisation d’un nouveau convoi motorisé vers Ottawa, du 17 au 21 février. En janvier et février 2022, la première mouture du « Convoi de la liberté » a rassemblé des opposants aux mesures sanitaires contre la COVID-19. La manifestation a perturbé la capitale fédérale durant trois semaines l’hiver dernier et provoqué la toute première invocation de la Loi fédérale sur les mesures d’urgence.

Ottawa invité, Québécois insatisfaits

James Bauder a comparu devant l’enquête publique sur les événements, cet automne. Il a expliqué devant le juge Paul Rouleau ses motivations religieuses derrière l’organisation d’un convoi, avant d’être envahi par l’émotion en se remémorant les scènes d’« unité » qu’il a vu dans les rues d’Ottawa lors du premier convoi.

Il a d’ailleurs dit quelques mots à l’endroit des résidents d’Ottawa dans son message du 25 décembre. « On va passer par Ottawa avec notre convoi. On va klaxonner [honkhonk] et on va inviter les résidents d’Ottawa, pour la première fois, à se joindre à un convoi ! Ce sera tellement amusant, ce sera beau », a promis James Bauder.

Le Devoir a rapporté la semaine dernière que des groupes de sympathisants québécois du Convoi de la liberté ont révélé ces changements dans les plans de Canada Unity. Choqués, ils ont promis d’organiser leur propre convoi, quelque part au Québec, et dont les détails restent à déterminer. Aucun organisateur du Québec n’a répondu aux messages du Devoir.

De nombreux internautes ont partagé les intentions de M. Bauder d’abandonner Ottawa comme destination finale. Celui-ci refusait catégoriquement de confirmer l’information. Il a ensuite menacé Le Devoir de poursuites judiciaires sous le prétexte que « 100 % de ce qui est écrit [sur lui] est diffamatoire ».

La police n’est pas prévenue

Jeudi, la police de Winninpeg n’avait pas été mise au courant que leur ville était l’heureuse élue pour héberger la prochaine édition du mouvement à saveur antigouvernementale.

« Personne ne représentant le “Convoi de la liberté 2.0” ou “Canada Unity” n’a contacté le Service de police de Winnipeg au sujet d’une manifestation ou d’un convoi prévu pour février 2023 », a confirmé Claude Chancy, agent d’information publique de la police de Winnipeg, à la veille du congé des Fêtes.

Du côté d’Ottawa, le nouveau chef de police a donné une idée de l’accueil réservé à un retour des camions dans la capitale fédérale, la semaine dernière. « Les manifestations axées sur les véhicules seront interdites d’accès au centre-ville et aux lieux d’importance nationale », peut-on lire dans la déclaration du Service de police d’Ottawa.

De plus, l’Ontario a adopté en avril dernier le projet de loi 100, qui prévoit différentes restrictions pour les manifestations afin que « l’Ontario reste ouvert aux affaires ». Cette nouvelle loi semble avoir refroidi l’ardeur de certains manifestants, selon les nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.