Un Noël sans électricité?

En ce samedi de réveillon de Noël, la tempête qui sévit au pays depuis jeudi soir continue de faire des ravages. Des centaines de milliers de clients d’Hydro-Québec demeurent sans électricité et de nombreuses régions de la province font toujours l’objet d’alertes météo. Heureusement, les conditions routières commencent à s’améliorer.

Des milliers de Québécois risquent de passer Noël sans électricité. « Notre objectif est d’avoir rétabli demain le service de la majorité des clients touchés, a précisé Hydro-Québec sur Twitter samedi matin. Cependant, vu le grand nombre de pannes et de lieux où il faut intervenir, il est certain qu’il sera impossible de rétablir le service pour tous demain. Le travail prendra plusieurs jours. »

Vers 10 h, la société d’État faisait état de près de 315 000 foyers, entreprises et autres clients toujours privés de courant depuis la veille. Aucune région du Québec n’était épargnée par ces pannes de courant. La région la plus durement affectée demeurait la Capitale-Nationale avec 68 981 abonnés d’Hydro-Québec privés d’électricité au moment où ces lignes étaient écrites.

Les autres régions les plus touchées sont le Saguenay–Lac-Saint-Jean (40 298 clients), la Montérégie (36 925 clients), les Laurentides (21 920 clients) et la Mauricie (23 620 clients). À cela s’ajoutent la Côte-Nord (29 376 clients) et le Bas-Saint-Laurent (22 249 clients) où la tempête a sévi au courant de la nuit.

En conférence de presse vendredi en fin d’après-midi, le vice-président exécutif d’Hydro-Québec Éric Filion a indiqué que l’objectif était de « rebrancher la majorité des abonnés pour dimanche soir », soit le soir de Noël. Hydro-Québec fera à nouveau le point sur la situation des pannes vers 11 h 00 samedi.

Des régions toujours sur le qui-vive

Presque toutes les régions au nord du fleuve Saint-Laurent font toujours l’objet d’avertissements de tempête hivernale d’environnement Canada. Des rafales pouvant aller jusqu’à 70 km/h sont également prévues un peu partout dans le sud de la province.

Certaines régions, plus au nord, connaîtront aussi davantage de précipitations et de poudrerie. C’est le cas notamment de la Jamésie, où la communauté de Waskaganish fait l’objet d’un avertissement de tempête incluant 15 à 20 centimètres de neige.

Les conditions routières s’améliorent

Certaines routes qui étaient fermées à la circulation vendredi commencent à rouvrir. C’est le cas des routes 175 et 169 qui assurent la liaison entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Capitale-Nationale en traversant la réserve faunique des Laurentides.

Plus au nord, dans la région de Chibougameau, par exemple, le site Internet Québec 511 fait toujours état de « présences de lames de neige » et de visibilité réduite sur la route 167.

Les circuits de traversiers qui avaient connu des perturbations reprennent aussi graduellement. Le traversier Tadoussac — Baie-Sainte-Catherine effectue désormais des départs à toutes les 60 minutes depuis samedi matin, malgré les conditions météorologiques « difficiles », indique Québec 511.

Dans l’est du Québec, la situation demeure toutefois compliquée. Les liaisons Rivière-du-Loup — Saint-Siméon, Matane — Baie-Comeau, Matane — Godbout et L’Isle-aux-Grues–Montmagny sont toutes annulées pour la journée.

La tempête continue également de causer des retards dans les aéroports du pays.

Pour ceux qui voudront emprunter les routes de la province afin de rejoindre leur famille pour le réveillon, mais qui ne possèdent pas de voiture, Communauto a annoncé samedi matin que son service était rétabli, après avoir connu une panne de service vendredi.

Avec La Presse canadienne