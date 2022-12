D’où vient la tradition du sapin de Noël?

Ériger un sapin dans son salon et le décorer de guirlandes et de boules à l’approche du 25 décembre est une tradition bien ancrée chez nous et dans de nombreux autres pays. Cette coutume remonte à l’Antiquité, avant l’ère chrétienne.

Déjà, dans l’Antiquité, des branches de conifère servaient de décorations lors des célébrations païennes du solstice d’hiver. Comme ils conservaient leurs aiguilles vertes durant l’hiver, les conifères symbolisaient la victoire de la vie et de la lumière sur la mort et la pénombre associées à cette période sombre de l’année.

Au Moyen-Âge, vers le XIIIe et le XIVe siècle, en Europe, le sapin incarnait l’arbre de la connaissance du bien et du mal, évoqué dans le Livre de la Genèse, dans des saynètes jouées le soir du 24 décembre sur le parvis — de l’église — dont l’étymologie désigne le paradis, et qui, de ce fait, se voulait une représentation du paradis terrestre. Ces saynètes mettaient en scène Adam et Ève qui succombaient au piège de la tentation tendu par le diable en croquant la pomme de cet arbre et qui se retrouvaient alors chassés du paradis. « On accrochait aux branches du sapin des pommes rouges, qui symbolisaient le fruit défendu. Et c’est ainsi que le vert [du sapin] et le rouge [des pommes] sont devenus les couleurs de Noël à travers le temps », souligne Yvan Fortier, ethnohistorien à Parcs Canada.

« Puis, peu à peu, le sapin va entrer dans les églises, et on va accrocher à ses branches autre chose, comme des oublies, c’est-à-dire des hosties non consacrées qui étaient parfois roulées en forme de cornet, et des fleurs de papier », poursuit-il.

Vers le XVe et le XVIe siècle, dans les pays germaniques, le sapin entre dans les maisons. En Alsace, notamment, on coupe un sapin qu’on va poser sur une table placée au centre de la salle commune, ou au centre du salon dans les familles un peu plus bourgeoises, où il trône sur l’assemblée.

Ce ne sont donc pas de grands arbres qu’on coupe. On choisit un arbre d’un mètre à un mètre et demi tout au plus, que l’on fixe à une croix de bois ou que l’on plante dans un seau de sable. On le décore de denrées comestibles, comme des bonbons et des biscuits en forme de personnages ou de figures géométriques qu’on accroche aux branches, et de guirlandes composées de fruits insérés sur un fil. « À Noël, on distribuait ces friandises, d’où le terme “dépouillement de l’arbre” qu’on a conservé dans notre vocabulaire. L’arbre porteur de présents sera conservé jusque dans les années 1940 », signale M. Fortier.

Au XVIe et au XVIIe siècle, on ajoute de petites chandelles que l’on pose sur les branches du sapin. On éclaire le sapin pour « célébrer l’anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, que l’Église a toujours identifié comme étant la lumière du monde qui rachète la faute originelle [c’est-à-dire la désobéissance d’Adam et Ève], et qui dissipe les ténèbres, soit la mort, en quelque sorte », explique l’historien.

Ce qu’on appelle aujourd’hui le sapin de Noël était plutôt « l’arbre des Fêtes », car il demeurait le centre de l’attention pendant 12 jours. À l’époque, Noël commençait le jour de la Nativité et se terminait à L’Épiphanie, soit la fête des Rois, le 6 janvier. « Ce n’est qu’au XIXe siècle que, dans le monde anglo-saxon, on a tout concentré sur le 24 ou le 25 décembre », affirme M. Fortier.

Mais c’est au milieu du XIXe siècle que le sapin du temps des Fêtes s’impose dans la population européenne, puis de ce côté-ci de l’Atlantique. D’abord en France, où la princesse d’origine allemande Hélène Louise Élisabeth de Mecklembourg-Schwerin — qui est l’épouse du fils de Louis-Philippe, roi des Français de 1830 à 1848 — introduit la pratique de l’arbre à l’allemande à la cour de France. « Cette coutume va d’abord se répandre assez rapidement dans l’aristocratie et dans la bourgeoisie, avant de s’étendre à l’ensemble de la population », relève M. Fortier.

Un peu plus tard, en Angleterre, le cousin de la reine Victoria, Albert de Saxe-Cobourg-Gotha — qui est aussi d’origine allemande et que Victoria épouse en 1840 —, introduit à son tour cette pratique au château de Windsor. En 1848, Albert de Saxe-Cobourg-Gotha convoque le magazine The Illustrated London News pour portraiturer la famille royale, soit Victoria, Albert et leurs enfants, de part et d’autre d’un sapin à l’allemande, sur table, chargé de bonbonnières, de petites chandelles colorées et de petits cadeaux. Cette illustration, qui fera la première page du magazine, lance la mode du sapin de Noël qui gagne peu à peu le monde entier. Cette image sera copiée deux ans plus tard dans le Godey’s Ladies Book à New York. La publication contribue alors à insuffler la tradition aux États-Unis.

Le sapin de Noël avait probablement déjà fait son apparition dans certaines maisons dans l’est de l’Amérique à la fin du XVIIIe siècle, notamment par les mercenaires allemands que les Britanniques avaient engagés pour venir réprimer la guerre d’indépendance des États-Unis (1775-1783).

« Ces immigrés allemands, dont environ 2000 se sont finalement établis au Québec, ont pu jouer un rôle dans l’introduction du sapin de Noël au Québec, mais les Anglais et les Américains aussi. Il a pu arriver de sources multiples », croit M. Fortier. Mais chose certaine, ce n’est qu’au XXe siècle que cette tradition va s’étendre à l’ensemble de la population. « Même dans les années 1920, seulement une ou deux familles sur cinq érigent un sapin de Noël dans leur demeure. Ce n’est qu’entre les deux guerres, durant le fameux “temps d’une paix”, que la coutume va se répandre dans toutes les familles. Et cette fois, on abandonne peu à peu le sapin à l’allemande au profit du sapin de très grande taille, allant du plancher au plafond, comme on est habitué à voir dans nos forêts d’ici », raconte l’historien.

Les décorations aussi évoluent. À partir de 1917, les compagnies d’assurances vont conseiller très fortement d’abandonner l’illumination du sapin avec des chandelles et de les remplacer par la guirlande électrique, qui vient de faire son apparition.

Le marché états-unien s’approvisionne en Allemagne, notamment à Dresde pour des personnages, comme des anges, en carton coloré très brillant, ainsi qu’à Lauscha, une petite ville de la région de Sonneberg, reconnue pour ses ateliers familiaux de verrerie qui fabriquent des décorations en verre soufflé représentant des fruits pour mettre aux branches de l’arbre du temps des Fêtes. « La compagnie F. W. Woolworth s’est mise à faire de l’importation massive depuis Lauscha, où la production artisanale était exportée partout en Europe et en Amérique », précise M. Fortier, qui a déniché à Charlesbourg, près de Québec, une magnifique boule d’un bleu de cobalt fabriquée à Lauscha en 1870.

« Ces boules avaient des parois beaucoup plus épaisses que celles d’aujourd’hui [qui sont pour la plupart fabriquées en Chine] », souligne le collectionneur qui a recréé le décor d’un Noël victorien dans la demeure de George-Étienne Cartier, l’un des Pères de la Confédération, sur la rue Notre-Dame à Montréal.

Aujourd’hui, le sapin de Noël doit désormais être nommé « l’arbre du temps des Fêtes », car il est érigé partout dans le monde, y compris dans des pays sans tradition chrétienne comme la Chine, le Japon et certains pays d’Afrique.