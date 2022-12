La danse des aurores

Rébecca Déraspe est l’autrice de plusieurs pièces jouées et traduites à travers le monde, dont Deux ans de votre vie, Plus que toi, Peau d’ours, Gamètes, Nino, Je suis William, Le merveilleux voyage de Réal de Montréal, Partout ailleurs, Nos petits doigts, Faire la leçon, Ceux qui se sont évaporés, Fanny, Faire crier les murs, Les filles du Saint-Laurent (montée au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en avril prochain), Les glaces (présentée au théâtre de la Bordée en janvier prochain) et Les racines de Rose. Elle a adapté plusieurs oeuvres phares, dont La nuit des rois, Roméo et Juliette et Une maison de poupée. Elle anime la série documentaire 50 ans d’avancées des femmes ainsi que Lexique de la polémique à Savoir média.