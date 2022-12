1 13 août 2022 | Le trajet ferroviaire 601, de Via Rail, est probablement l’un des plus atypiques de tout le réseau. Il traverse la forêt laurentienne sur 510 kilomètres, de Montréal à Jonquière, pendant une douzaine d’heures. Le jour où « Le Devoir » est allé à la rencontre de ses passagers, ce train de nuit quittait Montréal aux alentours de 19 h 30, pour arriver à Saguenay vers 7 h du matin. La petite Ulyssia, 5 ans, avait du mal à s’endormir et « encore plus à se faire photographier », raconte Julien Cadena. Julien Cadena Le Devoir