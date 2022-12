Éric Duhaime, apôtre du PCQ

Éric Duhaime, qui s’était imposé comme le champion des personnes fâchées de la sévérité des mesures prises par l’État afin de freiner la progression de la COVID-19, a sorti le Parti conservateur du Québec (PCQ) de l’anonymat.

Sous sa direction, le PCQ a vu ses appuis bondir. Il a recueilli 12,91 % des votes en 2022, comparativement à 1,46 % des votes en 2018. Plus de 530 000 électeurs ont appuyé la formation politique ayant pour slogan « Libres chez nous » lors des dernières élections générales.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

Porté à la tête du PCQ en pleine pandémie de COVID-19, Éric Duhaime a tenu un discours basé sur le libre-choix — le libre-choix à recevoir le vaccin et sa suite de boosters ou non, par exemple — auquel des milliers de Québécois ont souscrit, dont des adeptes du complotisme.

Tel un équilibriste, le chef conservateur a cherché — et souvent réussi — à demeurer à l’écart des discours les plus extrémistes, sans pour autant se priver des appuis venant des adhérents à des théories du complot, qui sont trois fois plus nombreux au sein de sa formation qu’ailleurs, selon le Projet de recherche sur la désinformation électorale au Québec de l’Université McGill.

Les journalistes qui le suivaient à la trace durant la campagne électorale l’ont forcé à reconnaître le « résultat démocratique des élections américaines » de 2020, qui ont culminé avec la victoire de Joe Biden, et à dire qu’il ne voit « absolument pas » de lien entre la 5G, « ni les puces ni Bill Gates », et la pandémie de COVID-19. Cela dit, il n’a jamais tourné en ridicule les antimasques et les antivax, martelant que la pandémie a été difficile pour bien des gens.

Au lendemain du scrutin du 3 octobre dernier, Éric Duhaime a attesté de la défaite de chacun des candidats ayant brigué les suffrages sous la bannière du PCQ. Victime de la distorsion électorale, le PCQ a remporté près de 13 % des votes, mais aucun des 125 sièges à l’Assemblée nationale. N’ayant trouvé un exutoire à l’Assemblée nationale, la colère de ses partisans devra s’exprimer ailleurs. À moins qu’elle ne s’estompe. Ou qu’elle se retourne contre lui.

D’ailleurs, après avoir fait front commun pour la durée de la campagne, les militants conservateurs se sont déchirés ces derniers mois. Certains ont reproché à Éric Duhaime de ne pas avoir contesté les résultats des élections, voire de les avoir trahis. D’autres s’en sont pris à son entourage, l’accusant de préparer un virage nationaliste après avoir courtisé les électeurs anglophones.

À défaut d’avoir réussi à se faire élire, Éric Duhaime est parvenu à imposer le Parti conservateur comme l’une des cinq principales forces politiques québécoises et à « normaliser [les] idées » qu’il promeut depuis des années, à commencer par celle d’accroître la présence « du privé en santé ».

Après l’avoir accusé d’avoir « tiré dans la chaloupe » pendant la pandémie de COVID-19, le premier ministre François Legault a dit, au lendemain des élections, vouloir travailler à améliorer l’efficacité de l’État avec lui.

D’autre part, Éric Duhaime a conscientisé un plus grand nombre de Québécois sur les limites du mode de scrutin uninominal à un tour, actuellement en vigueur : un sujet qui intéressait jusqu’alors seulement une poignée d’« intellectuels », selon M. Legault.