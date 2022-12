Mahsa Amini, symbole de l’oppression des femmes et des ethnies

Certaines personnes bousculent l’Histoire par leurs gestes ou leurs paroles. D’autres la font dévier de son cours, sans même le savoir. Par sa mort, Mahsa Amini a ébranlé le régime Khamenei en Iran comme personne d’autre ne l’avait fait avant elle. Que le décès de la jeune Kurde de 22 ans mène ou non au renversement du régime des ayatollahs, il marquera à coup sûr la ligne du temps iranienne.

« Le nom de Mahsa Amini réfère probablement à la plus grande révolution des droits de la personne de notre époque », estime Mahmood Amiry-Moghaddam, directeur de l’organisation Iran Human Rights, qui documente depuis 17 ans les violations des droits de la personne en Iran. En entrevue depuis Oslo, le neuroscientifique prédit de surcroît que cet événement tragique aura une incidence sur l’émancipation des femmes au-delà des frontières iraniennes.

« Des millions de femmes à travers le monde sont traitées comme des citoyennes de seconde classe et cet “apartheid” a été toléré et normalisé au nom de la culture et des traditions », dénonce-t-il. Une fois que le mouvement de révolte iranien aura triomphé — ce dont M. Amiry-Moghaddam se dit convaincu —, il marquera le début de la fin de cet « apartheid » dans plusieurs parties du monde, croit-il.

Embrasement

Pour ne pas avoir porté son voile adéquatement, Mahsa Amini, originaire du Kurdistan iranien, a été arrêtée le 13 septembre 2022 par la police de la moralité, alors qu’elle se trouvait en vacances à Téhéran avec sa famille. Conduite dans un centre de détention après avoir été battue — selon des témoins — par les agents, elle est décédée trois jours plus tard, galvanisant la rage de milliers d’Iraniens qui manifestent, depuis, dans les rues de la République islamique.

Mais pourquoi cet événement — et pas tant d’autres similaires — a-t-il créé cet embrasement ? « Je crois que c’était la goutte de trop, analyse Mahmood Amiry-Moghaddam. Des millions d’Iraniens s’identifient à Mahsa, une jeune femme qui voulait simplement vivre une vie normale, mais qui a résisté. » Érigée en symbole de l’oppression des femmes et des minorités ethniques au pays des ayatollahs, Mahsa Amini a fait tomber la peur chez des milliers d’Iraniens qui « continuent de protester malgré la violence massive que le régime utilise ».

Pour le directeur d’Iran Human Rights, la question n’est plus de savoir si le mouvement de révolte réussira à faire tomber le régime, mais plutôt « combien de souffrances et de vies humaines ça prendra ». Parce qu’un retour en arrière n’est plus possible, croit-il. « Les Iraniens disent qu’ils ne retourneront jamais au temps d’avant la mort de Mahsa », estime M. Amiry-Moghaddam. Une époque où « les aspects les plus privés de la vie des Iraniens — ce qu’ils pensent, ce qu’ils font, ce qu’ils disent, ce qu’ils portent — sont contrôlés ».

Une route minée

La route sera toutefois longue et extrêmement ardue. « On est tout à fait conscient qu’on est en présence d’un régime qui peut aller vraiment loin [dans la répression] pour s’accrocher au pouvoir », dénonce le défenseur des droits de la personne.

Un régime qui a d’ailleurs déjà commencé à hausser le ton pour mater la révolte : après des arrestations par milliers et des procès factices, des exécutions publiques de manifestants ont débuté dans les derniers jours. Selon Mahmood Amiry-Moghaddam, la réaction des Iraniens et de la communauté internationale sera névralgique dans les prochaines semaines. « Si ces réactions deviennent de plus en plus fortes, [chaque fois qu’une exécution a lieu], peut-être qu’on pourra prévenir les crimes commis dans les années 1980 », souffle-t-il. Une époque où des prisonniers politiques avaient été exécutés par milliers par le régime Khamenei…