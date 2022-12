Félix Auger-Aliassime, de second à champion

Félix Auger-Aliassime a commencé l’année en éternel second, mais il la termine en champion, libéré, soulagé, galvanisé par la victoire. L’athlète de 23 ans, en remportant non pas un, mais quatre trophées individuels en 2022, a connu sa délivrance et confirmé sa place parmi l’élite du tennis mondial. Désormais, la première consécration du Canada en Grand Chelem semble l’attendre au bout de la raquette.

Plus que jamais, les médias se l’arrachent, le public le chouchoute et ses adversaires le craignent.

Finale après finale, défaite après défaite, le poids des espoirs déçus s’accumulait sur les épaules de Félix Auger-Aliassime, alias FAA. Côtoyer de si près la victoire, sans jamais toucher au trophée : après plusieurs tours dans ce manège, le doute commençait à s’immiscer.

« J’avais perdu huit finales, explique au Devoir l’athlète Montréalais lors d’une entrevue de fin d’année. Je n’irais pas jusqu’à dire que j’avais tout le poids du monde sur mes épaules et que j’étais coincé… mais j’étais de plus en plus décrit comme un joueur avec un grand potentiel qui n’arrivait pas à livrer lors des moments importants. »

Il ne fallait qu’un triomphe, un seul, pour tout changer… et Rotterdam est arrivé. Après avoir vu tant de rivaux auréolés par la victoire, c’était à son tour, enfin, de porter les lauriers. Longtemps, la pression lui avait imposé sa tyrannie. En hissant le trophée du champion à Rotterdam, Félix Auger-Aliassime brisait enfin ses chaînes.

Son cri de victoire, ce jour-là, résonnait d’ailleurs comme une libération.

« J’ai senti tout un stress tomber, puis un soulagement comme je n’en avais jamais connu, se souvient-il. Un premier titre, c’est comme une consécration : tout le monde se rappelle ce moment-là. Je vais le garder en mémoire encore longtemps ! »

Ce premier tournoi lui a donné l’élan d’en remporter d’autres. L’automne lui apporta une récolte féconde lors d’une séquence où il semblait touché par la grâce. Bâle, Anvers, Florence : trois tournois gagnés en autant de semaines, le tout en échappant, au total, seulement quatre petits sets.

« Mentalement, je pense qu’il y a une grosse différence dans le calme, la sérénité et l’ordre par lesquels j’approche ma carrière, confie FAA à propos de ces semaines d’octobre et de novembre où il régna sur son sport. Je suis beaucoup plus structuré dans ma tête, plus serein quand j’aborde un tournoi. J’ai joué de grands matchs, mais j’ai surtout été beaucoup plus constant dans ma qualité de jeu. C’est ce qui fait la différence entre un bon joueur et un grand joueur. »

Sur la route de victoires que 2022 a tracée devant lui, Félix Auger-Aliassime a renversé le Grec Stefanos Tsitsipas, le Russe Andrey Rublev, l’Écossais Andy Murray, le Danois Holger Rune et l’Espagnol Carlos Alcaraz, en plus de prendre la mesure, pour la toute première fois, des légendes Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Avec un tel tableau de chasse, le Québécois s’autorise tous les espoirs et une victoire en Grand Chelem, soudainement, semble à portée de raquette. « Je suis rendu à ce stade, affirme-t-il. Je m’élève comme un des bons joueurs du circuit, capables de gagner des tournois et de dominer le sport. Je sens que mon statut s’améliore aux yeux des autres joueurs et je me sens plus à ma place, moins imposteur dans mes chaussures. »

La première victoire du Canada dans l’histoire de la Coupe Davis, fin novembre, a couronné l’année d’exception pour FAA. La sixième raquette mondiale a pris goût à ces hauteurs : il rêve, désormais, d’atteindre le premier rang.

« Je sens que j’ai le potentiel… » Il se ravise aussitôt. « J’ai la conviction, au fond de moi-même, que je peux accomplir de belles choses. »

Félix Auger-Aliassime a commencé l’année 2022 en éternel second, il la termine en champion. 2023 arrive : c’est en conquérant, maintenant, qu’il l’attend.