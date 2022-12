Elon Musk, de héros à zéro par le chemin le plus court

L’homme le plus fortuné de la planète n’est plus. L’infatigable cogneur de circuits a frappé un mur. Le briseur en chef d’industries décadentes s’est cassé les dents. Elon Musk, à qui tout semblait jusqu’ici réussir, a volé la vedette en 2022 pour une raison bien simple : il semble avoir trouvé le chemin le plus court entre le statut de héros et celui de zéro.

Musk n’en est pas à un revirement près et peut assurément rebondir au cours des mois à venir. Celui qui a plus que jamais fait la manchette ces dernières semaines a déjoué à plus d’une reprise les pronostics depuis la fondation, en 1995, avec son frère Kimbal, de la société logicielle Zip2. Un autre revirement de fortune serait spectaculaire, mais pas impossible.

En effet, on ne sait toujours pas s’il réussira à relancer durablement Twitter. Musk a déboursé 44 milliards de dollars américains un peu malgré lui pour acquérir, puis privatiser le réseau social californien. Pour compliquer les choses, entre avril et octobre, soit le temps qu’il aura fallu pour finaliser la transaction, Twitter a perdu la moitié de sa valeur boursière.

Depuis, c’est sa valeur d’estime auprès d’une importante frange des quelque 300 millions d’abonnés qui a chuté. Musk y a contribué en tweetant des faussetés, en bannissant arbitrairement certains utilisateurs et contenus, puis en froissant les annonceurs, source de 90 % des revenus de Twitter. Et voilà qu’à la suite d’un sondage qu’il a lui-même lancé une semaine avant Noël, Musk a finalement décidé qu’il confierait le poste de p.-d.g. de Twitter à quelqu’un de « plus fou » que lui qu’il lui reste à trouver.

Malgré tout, cela ne semble affecter en rien la stratégie présumée du milliardaire, qui espère quintupler le chiffre d’affaires de Twitter d’ici 2028 et réduire d’ici là la part de la publicité à 50 % de ses revenus. Il lui faudra pour y parvenir convertir des utilisateurs en abonnés prêts à payer 8 dollars ou plus par mois pour un meilleur accès au réseau. Un casse-tête qui s’apparente à celui de nombreux médias numériques et qui entraîne pratiquement tout le temps la fuite d’une lourde majorité de l’audience.

2022 dans les étoiles

L’année 2022 a commencé sous la forme d’une prémonition pour le milliardaire et grand patron de SpaceX et de Tesla, deux sociétés bien en vue de secteurs en grande transformation technologique. La chute boursière du constructeur de voitures électriques en janvier a retranché 10 % de la valeur du portefeuille d’Elon Musk. C’était le début d’une longue pente qui a coûté à ce jour à Tesla les deux tiers de sa capitalisation.

Par comparaison, le mouvement baissier en Bourse des technologies et de l’automobile a effacé le tiers de leur valeur en 2022.

Cette déconvenue n’affectait en rien l’aura de Musk à ce moment. Dès le mois de mars, SpaceX a obtenu, grâce à la guerre d’agression russe en Ukraine lancée fin février, une occasion unique de faire briller son tout nouveau service d’Internet par satellite Starlink.

À l’épreuve du brouillage russe, Starlink est devenu prisé des militaires ukrainiens, preuve que la technologie peut parfois servir la veuve et l’orphelin… mais pas à n’importe quel prix. SpaceX dit avoir financé 70 % de sa présence en Ukraine, également soutenue par Washington.

L’automne venu, Musk remerciait le gouvernement américain en réactivant le compte Twitter de l’ex-président Donald Trump, dix jours après avoir incité les électeurs à voter pour l’opposition républicaine aux élections de mi-mandat. Sans trop de succès, là non plus…