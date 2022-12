Barbada et l’évolution des mentalités sur la drag

Drag quoi ? Méconnues du grand public il y a encore quelques années, les drag queens n’ont jamais été aussi présentes dans le paysage médiatique et culturel québécois qu’en 2022. Avec leurs talons hauts, leur perruque colorée, leur maquillage flamboyant et leurs tenues extravagantes, elles sont sorties de l’univers restreint des bars et des cabarets pour faire parler d’elles jusqu’à la télévision publique.

Un pas de géant que l’on doit notamment à la désormais très populaire drag queen Barbada, qui a multiplié les activités ludiques et les apparitions publiques dans la dernière année, ne baissant jamais les bras face aux critiques et aux grincements de dents sur son passage.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

« Ç’a été une des années les plus marquantes pour moi. Ç’a été extraordinaire ! J’en ressors vraiment fière, mais surtout grandie de cette aventure », confie d’emblée Barbada en entrevue.

En plus de continuer à faire voyager son Heure du conte de bibliothèque en bibliothèque comme elle le fait depuis déjà plusieurs années, la drag queen a multiplié les premières fois en 2022. Elle a présenté un numéro solo lors du gala ComediHa! et lors d’un gala de Juste pour rire. Elle a incarné la fée des étoiles lors du défilé du père Noël, à Montréal, en novembre. Elle a régulièrement pris le micro d’ICI Première comme chroniqueuse invitée et s’est vu confier l’animation d’une nouvelle émission jeunesse mettant la musique à l’honneur sur ICI Tou.tv. « Ça fait beaucoup de premières fois pour une seule personne, ça ! » plaisante Barbada, semblant soudainement réaliser tout le chemin parcouru.

Propulsée ainsi à l’avant-scène, elle a non seulement été témoin, mais aussi actrice de cette évolution des mentalités à l’égard de l’art de la drag. « Ça s’est énormément démocratisé en peu de temps. Beaucoup de gens n’avaient jamais entendu parler de l’art de la drag avant cette année. Ou bien ils avaient leurs préjugés et nous associaient uniquement au monde de la nuit. De nous voir plus souvent à la télé ou dans l’espace public, avec des jeunes et des familles surtout, ça a clairement contribué à nous faire mieux connaître et accepter. On a définitivement brisé certaines barrières. »

Mais cette avancée ne s’est pas faite sans quelques accrocs au passage. La nomination de Barbada comme fée des étoiles a engendré plusieurs commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux cet automne. Au mois d’août, c’est son activité l’Heure du conte prévue dans deux bibliothèques de l’arrondissement de Saint-Laurent qui a été vivement critiquée et qui a même failli être annulée.

« Je suis un homme noir, gay, qui enseigne au primaire et qui est drag depuis bientôt 18 ans : je suis habitué à côtoyer la différence et à supporter le regard des autres. J’ai passé à travers toutes les étapes mentales pour que ça ne m’atteigne plus quand on se moque », fait valoir Sébastien Potvin, celui qui a inventé le personnage de Barbada et qui lui a donné vie.

Sa recette secrète ? Répondre avec douceur et ouverture à ceux qui se questionnent, à ceux qui s’inquiètent et même à ceux qui alimentent la haine envers les drag queens sur les réseaux sociaux. « Quand on leur explique c’est quoi réellement l’art de la drag, qu’on les rassure, la plupart du temps les préjugés tombent. C’est comme ça qu’on avance comme société », insiste Barbada, ravie de contribuer à bousculer les idées reçues et à faire gagner, jour après jour, la tolérance.