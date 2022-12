Ouvert ou fermé en cette fin de semaine de Noël?

Services publics à l’arrêt

Plusieurs services publics seront en relâche au cours de la fin de semaine. Poste Canada fermera ses bureaux les 25 et 26 décembre, en plus d’arrêter de livrer le courrier. Les Bureaux Accès Montréal (BAM) et les comptoirs de permis sont fermés depuis le 23 décembre et jusqu’au 3 janvier inclusivement, sauf dans l’arrondissement Ville-Marie où ils seront fermés jusqu’au 6 janvier. Tous les bureaux de la Ville de Québec seront également fermés du 23 décembre au 3 janvier.

Les urgences des hôpitaux demeureront évidemment ouvertes tous les jours. Cependant, la plupart des cliniques et des centres locaux de services communautaires (CLSC) seront fermés dimanche et réduiront leurs heures d’ouverture samedi et lundi. Certains services auprès de quelques CLSC demeureront toutefois disponibles sur rendez-vous seulement dimanche.

Les différentes collectes de déchets seront maintenues, à Montréal et à Québec, avec leurs heures régulières. À Montréal, les écocentres seront fermés du 24 décembre au 3 janvier inclusivement. À Québec, ils seront fermés du 24 au 26 décembre, ainsi que du 31 décembre au 2 janvier.